video suggerito

Come votare nella terza serata di Sanremo 2025: i codici del televoto dei cantanti Tutte le informazioni necessarie per votare il proprio artista in gara preferito nella terza serata del Festival di Sanremo 2025. Codici, modalità di voto e costi: ecco come votare. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 in scena stasera, giovedì 13 febbraio, al Teatro Ariston, vedrà i 14 Big in gara protagonisti della scaletta di oggi. Gli artisti saranno votati attraverso la giuria delle radio e il televoto: il pubblico da casa potrà quindi votare per il suo cantante preferito inserendo il codice assegnato a quest'ultimo. Ecco tutte le informazioni ufficiali su codici, modalità di voto e costi.

I codici per votare i cantanti nella terza serata del Festival

Durante l'evento in diretta su Rai 1, a ciascun artista è assegnato un codice a due cifre che servirà ai telespettatori e alla giuria delle radio per esprimere il proprio voto. Ecco la lista dei cantanti in gara che si esibiranno stasera e i codici per votarli:

Clara 01

Brunori Sas 02

Sarah Toscano 03

Massimo Ranieri 04

Joan Thiele 05

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento 06

Noemi 07

Olly 08

Coma Cose 09

Modà 10

Tony Effe 11

Irama 12

Francesco Gabbani 13

Gaia 14

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per votare tramite rete fissa, si potrà telefonare al numero 894.001 e digitare sulla tastiera il codice a due cifre corrispondente all'artista preferito.

Come votare tramite SMS

Per votare il proprio Big preferito tramite SMS bisognerà abilitare il servizio di televoto presso il proprio operatore di riferimento. Poi bisognerà inviare un SMS con il solo codice televoto a questo numero: 475.475.1 da mobile.

I costi e quanti voti si possono esprimere

Ogni spettatore appassionato della kermesse avrà a disposizione massimo 3 voti a serata. Il costo massimo per ogni voto è di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

A pagamento sono solo i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni.