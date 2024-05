Testo e significato di Gioielli di famiglia, quando Angelina Mango da bambina ballava con i genitori

video suggerito

Gioielli di famiglia è il singolo che introduce il disco d'esordio di Angelina Mango, dal titolo pokè melodrama. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, 2024

Da poche ore è stato pubblicato il primo album ufficiale di Angelina Mango poké melodrama e tra i brani più attesi della cantante c'è Gioielli di famiglia. Intro dell'album, la canzone apre una nuova stagione della cantante, inaugurata dalle melodie di Giovanni Pallotti, aka E.D.D, e da Antonio Cirigliano, il suo chitarrista e partner. Si tratta di uno dei brani più autobiografici del progetto, come ha rivelato la cantante, in cui racconta immagini sbiadite della sua infanzia, una tenera tradizione mentre ballava con i suoi genitori seduti a tavola. Gioielli di famiglia racconta anche il modo in cui Angelina Mango ha "protetto" la sua famiglia e i suoi ricordi dal racconto musicale, preferendo a un certo punto vivere, ballare e "correre per le strade". Qui il testo e il significato di Gioielli di famiglia.

Il testo di Gioielli di famiglia

Ho chiuso l'amore dentro ad una stanza

No, non so se per proteggerlo o viverne senza

E provo a prendermene cura con la bocca chiusa

Ma senza vantarmi che non si usa

Getto la spugna se non mi parli

Ma di che parli?

Io entro in casa mia ma non trovo posto

Con le scarpe sporche

Tra tutti i gioielli di famiglia

Che si impigliano al collo

Ora non respiro più

Respira tu per me, amico mio

Tanto mi conosci bene, amore mio

Respira tu con me

Quando voglio solo una ragione per distruggere le cose

Ora

Baby, lascia stare le parole chе ti fanno male

Molla tutto e corri per lе strade insieme a me

Ah, ah, ora voglio solo ballare con te

Ah, ah, ora voglio solo ballare con te

Afona, ero una bimba afona

I miei stavano seduti a tavola

Mi guardavano ballare scatenata con l'asma

Sca-scatenata con

Con la musica negli occhi

Nelle spalle, nelle gambe

Nello stomaco, nel cuore

Ancora ballo mentre mamma mi guarda

Com'è bella coi gioielli di famiglia

Respira tu con me, amica mia

Tanto mi conosci bene, amore mio

Respira tu con me

Quando voglio solo una ragione per distruggere le cose, ah

Baby, lascia stare le parole che ti fanno male

Molla tutto e corri per le strade insieme a me

Ora voglio solo ballare con te

Ah, ah, ora voglio solo ballare con te

Anche se i gioielli di famiglia non li riconosco

Forse casa mia si è impigliata al collo

Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm, ehi

Ah, ora voglio solo ballare con te

E ora voglio solo ballare con te, con te, con te

Ah, ah, ah-ah-ah-ah

Baby lascia stare le parole che ti fanno male

Il significato della canzone Gioielli di famiglia

Gioielli di famiglia, l'intro dell'album d'esordio di Angelina Mango poké melodrama, è stata prodotta da Giovanni Pallotti e da Antonio Cirigliano. La canzone rappresenta il tentativo di offrire una legenda agli ascoltatori del disco sugli ultimi anni della cantante, vincitrice al Festival di Sanremo 2024 con La Noia. La giovane cantante lucana infatti, esprime tutta l'accortezza con cui negli anni ha nascosto i gioielli di famiglia, ovvero i suoi ricordi personali, svelando però come la musica abbia sembra accompagnato quella frenesia, tratto identitario della giovane cantante. Angelina Mango mostra anche un piccolo spaccato della sua infanzia, quando canta: "Afona, ero una bimba afona, i miei stavano seduti a tavola, mi guardavano ballare scatenata con l'asma. Sca-scatenata con la musica negli occhi, nelle spalle, nelle gambe, nello stomaco, nel cuore". Una scena che si ripropone a più di 15 anni di distanza, tutt'ora, quando canta: "Ancora ballo mentre mamma mi guarda, com'è bella coi gioielli di famiglia". Sulla definizione proprio dei "gioielli di famiglia", metafora dei ricordi, la cantante sembra ancora incespicare a volte, quasi così stretti attorno al collo da non permetterle di respirare. Nel bridge finale, Angelina Mango fotografa il peso dei ricordi del passato: "Anche se i gioielli di famiglia non li riconosco, forse casa mia si è impigliata al collo".