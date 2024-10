La mamma di Angelina Mango compra i biglietti per il suo concerto: “Temevo andassero sold out”

video suggerito

A cura di Elena Betti

Angelina Mango e Laura Valente (Getty Images)

In un mondo in cui ormai acquistare i biglietti per qualsiasi concerto è diventata una guerra all’ultimo sangue e al clic più veloce, nessuno può avere la certezza di accaparrarsi un posto per lo show del suo cantante preferito, a quanto pare nemmeno la madre del cantante stesso, o perlomeno così pensava la madre di Angelina Mango, Laura Valente. In un video postato sul suo profilo Instagram la cantante prende affettuosamente in giro la madre che, per paura che finissero e non rischiare di non vedere la figlia esibirsi, ha comprato i biglietti del suo concerto.

I biglietti per il concerto di Angelina Mango a ruba anche per la madre

Il nuovo tour nei club di Angelina Mango inizierà a breve, la prima data è infatti questo venerdì – 11 ottobre – a Roma. Undici eventi che porteranno la cantante vincitrice di Sanremo 2024 in giro per l’Italia con due date sold out. Dopo la vittoria del Festival e la partecipazione all’Eurovision la cantante è sicuramente tra le artiste italiane più amate del momento. Un grande motivo di orgoglio perla madre Laura Valente – ex voce dei Matia Bazar – talmente felice dell’inizio del tour della figlia che, per non rischiare di sentirsi dire all’ultimo che non c’erano più posti per assistere, ha deciso di fare con tutti i fan di Angelina Mango e comprare i biglietti.

Il video

Nel video postato da Angelina Mango la cantante mostra la preparazione della valigia per il tour insieme alla mamma Laura, perché sì, nonostante la celebrità, l’aiuto della mamma serve sempre. Poi la cantante racconta il simpatico aneddoto: per non rischiare di rimanere senza un posto sotto al palco, la madre ha comprato i biglietti per i concerti della figlia. “Magari all’ultimo mi dici che non posso venire perché è tutto pieno”, si è giustificata Laura Valente. Poi la chiusura ironica di Mango, che ha consigliato alla madre di rivendere i biglietti all’ultimo: “Fai un botto di soldi”, ha detto scherzando la cantante.