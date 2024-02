Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango e moglie di Pino Mango Laura Valente è una famosa cantautrice italiana, moglie di Pino Mango, morto nel 2014, dal cui matrimonio sono nati i figli Angelina e Filippo Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La famosa cantautrice italiana Laura Valente, nome d'arte di Laura Bortolotti, è la mamma di Angelina Mango. È stata la moglie di Pino Mango fino alla morte del cantautore, avvenuta nel 2014 a causa di un infarto: dal loro matrimonio, prima dell'ex allieva di Amici, è nato anche Filippo. Entrò a far parte dei Matia Bazar nel 1990, gruppo che la scelse al posto di Antonella Ruggero e nel quale ha ricoperto il ruolo di cantante per circa 8 anni.

Chi è Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar e mamma di Angelina Mango

Laura Valente è il nome d'arte di Laura Bortolotti, nata a Milano il 3 settembre del '63, è una delle voci più famose del panorama musicale italiano. Incontrò nel 1985 Mango che la scelse come sua corista e da lì partì la sua carriera. Nell'85 pubblicò il primo album, Tempo di blues, nel 1987 cambiò etichettà e incise il singolo Blu notturno che arrivò in finale al Festival di Saint Vincent. Nel 1990 entrò a far parte dei Matia Bazar, gruppo che la scelse al posto di Antonella Ruggiero. Furono anni di grandi successi fino al 1998. In quell'anno Laura Valente decise di ritirarsi, a seguito della scomparsa di Aldo Stellita. Dopo un periodo di stop, tornò in studio di registrazione: ha pubblicato diverse canzoni, partecipato a Sanremo con un duetto nel brano Chissà se nevica del marito Mango, nel 2007, e nel 2013 ha debuttato come attrice in Casta Diva – Omaggio a Maria Callas, spettacolo teatrale nel quale si è cimentata con successo nelle arie della Divina, con Alessandro Sena e Andrè De La Roche.

La storia d'amore con Pino Mango fino alla sua morte

Laura Valente e Pino Mango

Si conobbero nel 1983 quando lui la scelse come corista. Laura Valente raccontò di aver conosciuto Pino Mango in studio, mentre registrava Oro: "Cominciammo a lavorare insieme ed è nato l'amore. Pino era un immenso artista e un immenso uomo. Viveva con serietà e sincerità le emozioni che viveva. Quando non lavorava, era presente sia come marito sia come papà. Vivevamo una vita normale, condita dalla musica", le parole a Radio Italia. Si sono sposati nel 2004 e dal loro matrimonio sono nati Angelina e Filippo. La morte di Pino Mango, avvenuta nel 2014, lasciò un vuoto incolmabile nella famiglia. Laura Valente, però, a un anno dalla morte raccontò a Fanpage:

Pino non è semplicemente scomparso: tutto moriamo e ci sono tanti modi per morire, ma probabilmente un finale così non lo vedi neanche nei film. Lui poi lo diceva sempre, quando parlavamo della morte: ‘Se dovessi morire, io voglio morire sul palco mentre faccio quello che mi piace fare, nel mezzo della passione della mia vita'. Quindi, insomma, è successo sul palco, mentre suonava ‘Oro', che era la canzone che gli ha dato successo, noi eravamo tutti lì, suo figlio suonava sul palco con lui, stava facendo un concerto di beneficenza con 3000 persone davanti e ti posso dire che non c'è stata sofferenza, c'è stato un attimo in cui non ha capito molto ma non è stato dolore. Pino era un uomo all'antica, educatissimo, rispettoso e generoso e quindi anche il finale ha avvicinato un sacco di pubblico, ha mosso un'onda di affetto fortissimo e questa cosa a me e ai ragazzi ha aiutato tanto, benché per noi sia stato uno sconquasso. Per lui è stato il finale migliore, per noi è stato quello peggiore.

Il rapporto di Laura Valente con la figlia Angelina

Laura Valente con i figli Angelina e Filippo Mango

Angelina Mango durante il suo percorso nel talent show di Maria de Filippi, Amici, ha spesso parlato del profondo amore che prova per i suoi genitori. Laura Valente, lo scorso maggio, decise di fare una sorpresa alla figlia, con una lettera. "Se non fossi tua mamma, sarei comunque una tua fan. In questi mesi ho avuto modo di riflettere, ho ascoltato tutte le tue parole. Oggi voglio chiederti scusa perché quando papà se n'è andato forse non ho saputo proteggerti dallo schifo e dalla cattiveria che ci è piovuta addosso. Ho cercato con tutte le mie forze di cercare di tener lontano gli sciacalli quando il castello è crollato" recitava il lungo messaggio letto dalla cantante davanti all'ex allieva in lacrime. "Non devi chiedermi scusa, è merito di mamma se io sono così" commentò Angelina.