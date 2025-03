video suggerito

Biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito 2025: i prezzi e dove acquistarli Gigi D'Alessio sarà in concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli il 19, 20 e 21 settembre: ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.

A cura di Redazione Music

Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha annunciato a sorpresa tre concerti a Piazza del Plebiscito a Napoli che si terranno il 19, 20 e 21 settembre proseguendo una tradizione che arriva al quarto anno consecutivo. I concerti in piazza, seguiranno quelli del 2 e 3 giugno allo Stadio Maradona, il 20 e 21 giugno allo Stadio Barbera di Palermo, il 23 giugno allo Stadio San Nicola di Bari e il 25 giugno al Circo Massimo di Roma. "Come sempre il vostro affetto è così grande che non bastano due Maradona per contenerlo! (…). Mi lasciate sempre a bocca aperta! Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti con un’altra grande festa, per cantare ancora insieme sotto il cielo di Napoli". I biglietti sono disponibili da oggi ma solo per gli iscritti alla newsletter del cantautore napoletano, mentre dall'1 aprile la vendita sarà libera.

Quanto costa il biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli

La piantina del concerto di Gigi D'Alessio a Napoli

Da oggi sono disponibili, quindi, i biglietti per i tre concerti di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito, ma solo la prelazione pr coloro che sono iscritti alla newsletter ufficiale del cantante. Iscrivendosi, quindi, si ha la possibilità di comprarli fin da oggi, senza aspettare la vendita libera che parte l'1 aprile. I prezzi, quindi, sono di 85€ per una poltrona categoria 1, 79€ per la 2, 69€ per la 3, 59 per la 4 e 49€ per la 5. Per quanto riguarda le tribune, invece, i prezzi sono di 59€ per la categoria 1, di 49€ per la 2 e di 39 per la 3. A tutti questi prezzi vanno aggiunte le commissioni d'acquisto e c'è anche la possibilità di upgrade Meet and Greet (da aggiungere al costo del biglietto) per un totale di 99 euro più commissioni.

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio a settembre

Per oggi, 31 marzo, quindi, i biglietti sono disponibili qui in prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter, alla quale ci si può iscrivere direttamente sul sito del cantante. Per chi non fosse iscritto o non volesse o potesse iscriversi c'è la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle ore 11 di martedì 1 aprile su Ticketone e nei punti vendita abituali. I prezzi resteranno gli stessi sia per quanto riguarda il parterre che per quanto riguarda le tribune.