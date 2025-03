video suggerito

Gigi D'Alessio a settembre 2025 a Napoli: come acquistare i biglietti per i concerti a Piazza del Plebiscito Gigi D'Alessio torna a Napoli dopo i due concerti al Maradona: il cantautore ha annunciato tre concerti a Piazza del Plebiscito a settembre 2025. Ecco come acquistare i biglietti.

Gigi D'Alessio in concerto a Piazza del Plebiscito

Gigi D'Alessio ha annunciato a Domenica In, ospite di Mara Venier, il suo ritorno a Piazza del Plebiscito il prossimo settembre. Il cantautore napoletano, infatti, è stato ospite della trasmissione di Rai1 dove ha presentato il suo nuovo singolo Cattiveria e Gelosia, ma soprattutto ha annunciato quello che i suoi fan aspettavano e che pensavano che quest'anno non si sarebbe ripetuto, ovvero alcune date a Piazza del Plebiscito a Napoli, tre per la precisione: D'Alessio, quindi, sarà protagonista nella piazza principale di napoli il prossimo 19-20-21 settembre, a chiudere l'insieme di concerti che terrà il 2 e 3 giugno allo stadio Maradona di Napoli, a Palermo il 20 e il 21 giugno, il 23 giugno a Bari e al Circo Massimo il 25 giugno. Proprio riguardo a quest'ultima data D'Alessio ha detto, ironicamente: "Pensavo al massimo di arrivare al circo e invece sono arrivato al Circo Massimo".

Come comprare i biglietti per il concerto di Piazza del Plebiscito di Gigi D'Alessio

Questi 3 nuovi live, portano il conteggio dei live di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito a un totale di 18 concerti in 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia. L'appuntamento è diventato, quindi, un appuntamento fisso per i fan del cantante napoletano che ogni anno porta in piazza ospiti e alcuni dei suoi più grandi successi. Una festa per il suo pubblico che lo segue ogni anno. I biglietti per i tre concerti in Piazza del Plebiscito saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 31 marzo in esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale di Gigi D’Alessio, e dalle ore 11 di martedì 1 aprile su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Gigi D'Alessio al Plebiscito da tre anni

Sono anni, ormai che Gigi D'Alessio incontra il proprio pubblico a Piazza del Plebiscito dopo tiene il suo "Gigi – Uno come te" (che lo scorso anno aveva come sottotitolo "L'emozione continua". Il cantautore è stato protagonista, infatti di otto concerti sold out che si sono tenuti il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno e che l'hanno visto sul palco con tanti ospiti. Ma D'Alessio era stato protagonista in piazza anche nel 2022 per i suoi 30 anni di carriera e poi l'anno successivo, nel 2023, con un'altra lunga serie di date. In tre anni sono circa 200.000 gli spettatori che hanno riempito le 15 date andate tutte esaurite.

Il cantante a Napoli, Palermo, Bari e Roma

Prima di tornare a Piazza del Plebiscito, Gigi D'Alessio abbraccerà i suoi fan anche a Palermo, Bari e Roma oltre all'antipasto partenopeo con i due concerti previsti pr il 2 e 3 giugno allo stadio Maradona di Napoli, appunto. Il primo concerto, quello del 2 è già sold out, quindi è possibile solo comprare i biglietti per la serata del 3 giugno, altrimenti bisognerà spostarsi il 20 e 21 giugno farà tappa allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, iniziativa di musica e solidarietà in cui sarà accompagnato da tanti ospiti speciali, tra cui Mannoia, Geolier, Clementino e LDA, annunciati fino a ora, oppure il 23 giugno, quando tornerà sul palco dello stadio San Nicola di Bari e infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, D'Alessio sarà in concerto al Circo Massimo di Roma.