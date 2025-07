Gigi D’Alessio aggiunge due date a piazza del Plebiscito: i prezzi e dove comprare i biglietti per il concerto

Gigi D’Alessio in concerto – ph Angelo Orefice

È cominciata la vendita per i biglietti dei due concerti che Gigi D'Alessio ha aggiunto a quelli di Piazza del Plebiscito il 23 e 28 settembre. Il cantante napoletano, infatti, dopo il successo dei due concerti allo stadio Maradona dello scorso giugno aveva dato appuntamento ai propri fan per il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre – tutte sold out in prevendita -, cinque date che avevano già creato un record, ma a queste se ne aggiungono altre due, portando a sette gli appuntamenti in Piazza del Plebiscito, un luogo che ormai è diventato "casa" per il cantautore, che da anni ne ha fatto il luogo dell'incontro in musica coi suoi fan e che quest'anno qualcuno aveva pensato non si tenesse a causa dei due concerti a Fuorigrotta. Erano in totale 15 i concerti sold out negli ultimi tre anni con un totale di 250 mila spettatori, a cui oggi si possono aggiungere i 100 mila dei due stadi partenopei e queste sette date che portano a 22 live in quattro anni, a dimostrazione dell'amore del pubblico napoletano.

I prezzi dei biglietti del concerto di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito

La mappa dei concerti di D’Alessio a piazza del Plebiscito

Il costo dei biglietti rispecchia quelli che erano anche per gli show precedenti in Piazza del Plebiscito, e risponde a una richiesta arrivata dopo i sold out dei concerti precedenti. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, i prezzi delle poltrone e delle tribune sono questi:

Poltrona cat.1 85 euro,

Poltrona cat.2 79 euro,

Poltrona cat. 3 69 euro,

Poltrona cat. 4 59 euro,

Poltrona cat.5 49 euro

Tribuna cat.1 59 euro,

Tribuna cat.2 49 euro,

Tribuna cat. 3 39 euro.

Dove acquistare i biglietti per le date aggiunte

I biglietti per i nuovi concerti, prodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili a partire dalle ore 10 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Nonostante i due Maradona, quindi, Napoli dimostra di avere ancora voglia di ascoltare e cantare le canzoni di D'Alessio.