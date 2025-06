Gigi D’Alessio, l’annuncio a sorpresa: altri due concerti in piazza Plebiscito il 26 e 27 settembre

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Si potrebbe parlare quasi di appuntamento fisso: a Napoli l'estate fa rima con Gigi D'Alessio. Il cantautore partenopeo è mattatore indiscusso delle estati in città: dopo gli 8 concerti del 2024 in piazza del Plebiscito, in questo 2025, infatti, Gigi D'Alessio ha dato il via alla bella stagione con due concerti, lunedì e martedì, che hanno riempito lo stadio Diego Armando Maradona e la saluterà con tre date il 19, 20 e 21 settembre, già sold out, di nuovo in piazza del Plebiscito. Ma, a sorpresa, ieri sera (martedì 3 giugno, ndr), proprio dal palco del Maradona, il cantautore napoletano ha annunciato altre due date al Plebiscito, per permettere a tutti i suoi fan di assistere al suo concerto, dato che, come detto, i biglietti per i tre concerti precedenti sono andati a ruba. I nuovi appuntamenti, dunque, sono stati fissati per il 26 e il 27 settembre.

I nuovi concerti di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito: prevendite dei biglietti alle 11

Per le nuove date in piazza del Plebiscito, la prevendita dei biglietti si aprirà alle ore 11 di oggi, mercoledì 4 giugno; sarà possibile accaparrarsi un ticket per una delle due nuove date sui siti specializzati, dedicati proprio alla vendita dei biglietti per concerti e grandi eventi.

Oltre alle date già alle spalle allo stadio Maradona e a quelle di settembre in piazza Plebiscito, che concluderanno il tour estivo, Gigi D'Alessio girerà l'Italia, principalmente negli stadi: nelle prossime settimane è atteso, infatti, allo stadio Barbera di Palermo, allo stadio San Nicola di Bari e al Circo Massimo a Roma.