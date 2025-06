video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Gigi D'Alessio allo Stadio Barbera di Palermo: l'ordine delle canzoni

Stasera, venerdì 20 giugno Gigi D'Alessio si esibirà nella prima delle due serate del Gigi & Friends – Sicily For Life che vede impegnato il cantante, protagonista da pochi giorni di due concerti sold out allo stadio Maradona di Napoli, e la Fondazione Dragotto. Due serate di musica e solidarietà in cui il cantante ha voluto con sé alcuni artisti amici – tra cui Elodie, Fiorella Mannoia e Geolier – che lo accompagneranno il 20 e 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo e che il prossimo martedì 24 giugno sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, con la regia di Roberto Cenci e la produzione di Friends TV.

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Palermo

Tra coloro che condivideranno il palco con D'Alessio ci saranno Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Elena D'Amario e Alessandro Siani che canteranno alcuni dei successi del cantautore campano e anche degli ospiti. Uno spettacolo, quello siciliano, il cui ricavato al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio ospedaliero dedicato alle malattie rare pediatriche che offrirà diagnosi precoci, cure specialistiche e assistenza integrata presso il Policlinico P. Giaccone di Palermo. La scaletta di D'Alessio sarà una sorpresa, per adesso non è ancora stata svelata, ma al Maradona, D'Alessio si era esibito, ospite di Elodie, in Una magica storia d’amore, Insieme a lei e Io vorrei, mentre con Geolier i duetti erano stati su Senza Tuccà e Episodio d'amore, con LDA in Primo appuntamento, mentre Elena D'Amario aveva ballato in Rosa e lacrime. Questa, invece, è la scaletta che Gigi D'Alessio ha cantato al Maradona e da cui pescherà per alcune canzoni

Cattiveria e gelosia 30 canzone Non mollare mai Un cuore ce l’hai Il cammino dell’età Meza bucia Mez’ora fa Compagna mia Sconfitta d’amore Comme si fragile Un nuovo bacio Quanti amori Un cuore malato Si te sapesse dicere Non dirgli mai Io vorrei dove sei Una notte al telefono Primo appuntamento Comme si femmena Body merletto e collant Non raccontarlo al tuo ragazzo Che donna sei Addò sò nato ajere Oj nenna nè Si turnasse a nascere Te voglio bene ancora Spiegame che re O posto d’Annarè Chiove Rosa e lacrime Anna se sposa Na canzone nova Di notte Quando la mia vita cambierà Senza tuccà Episodio d’amore Annarè Sei importante Portami con te Insieme a te Non riattaccare Cient’anne L’ultimo gettone Si tenisse 18 anne Sposa ragazzina Amico cameriere E guaglione e Napule Stelletè Un mese di ritardo Una magica storia d’amore Miele Como suena le corazon Mon amour Fotomodelle un po’ povere Sotto le lenzuola Guagliuncè Buongiorno Napule