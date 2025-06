video suggerito

Gigi D'Alessio al Maradona di Napoli con 100 mila biglietti venduti: "Sto prolungando la festa scudetto" Gigi D'Alessio ha tenuto il primo dei due concerti previsti allo stadio Maradona di Napoli dove sono previsti 100 mila spettatori e una scaletta di 60 pezzi: tra gli ospiti della prima serata Geolier, Alessandra Amoroso e Elena D'Amario.

Gigi D'Alessio al Maradona di Napoli – ph Angelo Orefice

Gigi D'Alessio ha dato il via al suo tour negli stadi con il primo dei due concerti previsti allo stadio Maradona di Napoli, la sua città, quella che non smette mai di accoglierlo con una festa. Il 2 giugno, infatti, il cantante, infatti, si è esibito davanti a 50 mila spettatori, gli stessi che saranno questa sera alla seconda data partenopea che lo vedrà, ancora una volta esibirsi con una scaletta di 60 canzoni, medley compresi, e circa due ore e mezzo di spettacolo che lo vedranno sia da solo che accompagnato da un po' di colleghi e amici. Sul palco, infatti, sono saliti anche Alessandra Amoroso, Elena D’Amario (nel video anche di Rosa e lacrime), Geolier, Clementino, LDA e la crew di "Buongiorno" formata da Vale Lambo, MV Killa, Franco Ricciardi, Lele Blade e Enzo dong.

Il tour di D'Alessio dopo lo scudetto del Napoli

"Aprire la tournée qui al Maradona dopo lo scudetto è fantastico – ha detto D'Alessio ai giornalisti -. Mi trovo al posto giusto al momento giusto, ma è stato un caso perché i concerti li abbiamo annunciati quasi un anno fa, e non poteva capitare un periodo migliore. Diciamo che sarà un prolungamento dei festeggiamenti, un'appendice alla Festa del Napoli". D'Alessio, infatti, lo scorso 23 maggio era proprio allo stadio Maradona per cantare e festeggiare il quarto scudetto della sua squadra del cuore, il Napoli, che nella partita decisiva aveva battuto il Cagliari 2 a 0, riportando lo scudetto, dopo soli due anni, di nuovo all'ombra del Vesuvio.

Gigi D'Alessio davanti ai 50 mila del Maradona – ph Angelo Orefice

D'Alessio e il karaoke con i 100 mila del Maradona

D'Alessio definisce questo concerto un karaoke ed è ciò che puntualmente succede ai suoi live, qualsiasi sia la canzone che canta sul palco: potrebbe fermarsi e comunque ci sarebbero decine di migliaia di persona a cantare ogni singola parola. Lui lo sa bene e per questo non manca mai di ringraziare il suo pubblico: "Abbiamo fatto oltre 100mila paganti, io dico sempre che i miei fan devono dire ‘vado a fare il concerto di Gigi D’Alessio’, non vado a ‘sentire’ – dice il cantante -. È la mia più grande soddisfazione, potrei stare io seduto ad ascoltarli cantare e loro non hanno neppure bisogno del gobbo!".

La scaletta del concerto al Maradona e gli ospiti

La scaletta è lunghissima e conta tantissimi successi del cantante, ma anche qualche novità: si parte con Cattiveria e gelosia – uno degli ultimi singoli – e si arriva a Napule, passando per successi come Non dirgli mai, Fotomodelle un po' povere, Annarè, Non mollare mai, Il cammino dell'età, Chiove, Che donna sei, Mon Amour, Anna se sposa, Miele, ma anche Un cuore malato che D'Alessio ha cantato con Alessandra Amoroso, Primo appuntamento con LDA, Senza Tuccà e Episodio d'amore con Geolier, Como suena el corazon con Clementino e questa sera, per la seconda serata, si attende un altro ospite a sorpresa.

Gigi D'Alessio al Maradona – Angelo Orefice

I concerti a Piazza del Plebiscito e negli stadi

Il cantautore, però, non contento delle 100 mila persona allo stadio, ha anche annunciato, il mese scorso, tre date a Piazza del Plebiscito, un must di questi ultimi anni, un momento periodico di incontro col pubblico, ma probabilmente qualcosa cambierà, perché D'Alessio ha detto: "A settembre torniamo con 3 date – il 19, 20 e 21 settembre – in Piazza del Plebiscito…ma probabilmente non basteranno!". Chissà che non verrà aggiunta qualche data, intanto, però, il tour continua il 20 e 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo con SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, il 23 giugno allo stadio San Nicola di Bari e il 25 giugno, per la prima volta, al Circo Massimo di Roma.