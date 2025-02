video suggerito

Testo e significato di Cattiveria e gelosia, Gigi D’Alessio ricorda quando parlavano male di lui Nel giorno del suo compleanno, Gigi D’Alessio ha pubblicato la nuova canzone Cattiveria e gelosia, in cui parla degli anni in cui ha lottato contro chi non amava che cantasseee in napoletano: qui testo e significato della canzone. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio annuncia Cattiveria e Gelosia su Instagram

Gigi D'Alessio ha publicato una nuova canzone, Cattiveria e gelosia che, come ha spiegato lui in un post sui social, è un regalo che lui fa ai suoi fan nel giorno del suo compleanno. Il cantante ha pubblicato questo nuovo brano a sorpresa, cantato completamente in napoletano – e in cui racconta le difficoltà vissute proprio per il suo dialetto -, pochi giorni dopo aver annunciato i primi ospiti di “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, ovvero il concerto che si terrà il 20 giugno allo stadio Barbera di Palermo, tra musica e solidarietà e che vedranno salire sul palco, per ora, Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino, LDA che assieme raccoglieranno fondi per la costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia

Testo di Cattiveria e gelosie

Nu giurnale ca mo dice ‘a verità

ma chi scrive song semp' chilli là

che hann' ditto fino a poco tiempo fa

chistu ccà è napulitano, nun c"a fa

Sta sagliuta nun m'ha fatto maje tremmà

nun me sò fermato ‘a popolarità

sò canzoni nate senza ‘na bugia,

raccuntando a vita vostra e ‘a vita mia.

Je nun l'aggio fatto maje p'addeventà,

je studiavo pianoforte pe sunnà,

quante carte aggio stracciate pè truvà

duje parole belle pe putè cantà

Tutti ‘e sacrifici ‘e sape sulo Dio

int'e liette ca nun era ‘a casa mia

arrubbando tiempo e ammore ‘e figli mij

sò rimasto cchiù ‘e na vota sultanto io

Maje, nun può cagnà niente e te fa male assaje

ca tutto st'ammore nun fernesce maje

tien' a mente ‘e pensier' mij

Ngopp ‘a n'autostrada guardo

a ind'o specchio tutta ‘a gelusia,

ma je continuo a cammenà p"a strada mia,

cchiù assaje, cchiù assaje

Quel dialetto un po' deriso di anni fa,

mo è ‘na lingua che ogni artista vò cantà

cu nu core dda Sicilia a Lombardia

è certezza nun è cchiù filosofia

Mi ricordo ancora di Non dirgli mai,

se rimane quella frase non ci vai

Fai Sanremo ma per forza hê cancellà

Si stasera t'avessa vasà

Maje, nun può cagnà niente e te fa male assaje

ca tutto st'ammore nun fernesce maje

tien' a mente ‘e pensier' mij

Ngopp ‘a n'autostrada guardo

a ind'o specchio tutta ‘a gelusia,

ma je continuo a cammenà "a strada mia,

cchiù assaje, cchiù assaje

tien' a mente ‘e pensier' mij

Ngopp ‘a n'autostrada guardo

a ind'o specchio tutta ‘a gelusia,

ma je continuo a cammenà "a strada mia,

cchiù assaje, cchiù assaje

Sò rimasto chillu ‘e tanto tiempo fa

ma sta sempre chillu là ca vò parlà,

avvelena ‘e caramelle cu"e bugie

ma nun cagna ‘a verità cu"a fantasia

Forse ‘a colpa e tutto chesto è pure a mia

cocche vota pe truvà ‘na cumpagnia

me scurdavo cattiverie e gelusie

arapenn ‘o core e a casa mia.

Il significato di Cattiveria e gelosia

Gigi D'Alessio pubblica Cattiveria e gelosia nel giorno del suo compleanno e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il cantautore napoletano, infatti, dà uno sguardo al suo passato, si guarda alle spalle ricordando le difficoltà per arrivare dove è arrivato, difficoltà dovute soprattutto alla sua volontà di cantare in napoletano: ricorda quando la stampa lo derideva, ma neanche la popolarità lo ha cambiato, quella popolarità arrivata senza stare troppo a cercarla ("Je nun l'aggio fatto maje p'addeventà"). La musica è stata la sua ossessione, quasi, al punto da togliere tempo anche ai figli, lottando pure contro la gelosia degli altri. E poi, D'Alessio torna ancora una volta sull'episodio che ha spesso raccontato, ovvero quando gli chiesero, a Sanremo, di togliere i versi in napoletano di Non dirgli mai, che lui cantò lo stesso e il finale lo conosciamo: e infatti nella strofa dedicata D'Alessio dice "Mi ricordo ancora di Non dirgli mai, se rimane quella frase non ci vai, fai Sanremo ma per forza hê cancellà"… e canta citandosi "Si stasera t'avessa vasà".