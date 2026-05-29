Testo e significato di “Buona Domenica” di Sayf, l’assenza paterna e il primo posto in radio
Lo scorso 2 aprile, Sayf, reduce dal secondo posto sanremese con "Tu mi piaci tanto", pubblicava il secondo singolo che avrebbe preceduto l'uscita di "Santissimo", il suo primo album ufficiale: stiamo parlando di "Buona domenica". Il brano, prodotto da Jiz (Giorgio De Lauri), Dibla (Luca Di Biasi) e Willy, rappresenta uno degli episodi più aperti musicalmente per il rapper di Rapallo, note di musica mariachi che si intrecciano con le sonorità urban. Ma l'evidente vivacità del brano si scontra però con il racconto di Sayf, che nasconde nei riferimenti alla sua gioventù, come "Romeo" del film d'animazione "La carica dei 101", una raccolta di promesse mancate da parte del padre. La canzone, anticipata con alcuni spoiler su TikTok, ha conquistato nelle scorse settimane la testa della classifica FIMI dei singoli più venduti: invece, solo oggi, ha conquistato il primo posto nella classifica Airplay Generale di EarOne, sottolineando l'elevata rotazione radiofonica del brano. Qui il testo e il significato della canzone.
Il testo di "Buona Domenica", la canzone di Sayf
Nennè, una notte e poi più niente
Si spegne come le stelle
La mia chitarrina, nennè
Sono la stella del bar, modo di fare ammiccante
Zingarello per strada, ho la fortuna nei palmi
Perché sono capace a dedicare le stelle
A farti sentire bella come le fotomodelle
Randagio come Romeo
Papà mi ha promesso un bell'aereo
È che ‘sto lavoro gli ruba il tempo
E io ho imparato a usare lo stereo
A mettere le sillabe col tempo
E quindi adesso è tutto un "Vieni?", "Poi vai?", "Che fai domani?"
Non ti innamorare perché sono fatto così
"È domenica, papà", però papà c'ha da fare
E la mamma è tutto il giorno a lavorare
Nennè, una notte e poi più niente
Si spegne come le stelle
La mia chitarrina, nennè, ah
Arriva settembre, il latte, le sigarette
Mi lasci come una femmina
E io mi affeziono al bar
Papà, buona domenica
Papà ha detto che deve tornare
Ha detto che mi porta al mare
Ha detto non è colpa mia
A volte una coppia deve sbollire
Serve tempo a respirare e ritornare in compagnia
Tu ti fai bella, sempre a conquistare
Bambola da pettinare, al bar ti porteranno via
Cerchi qualcuno serio che rimane
Che non ti voglia buttare, che dica: "Sei solo mia"
Notte, la notte è amica
È una lotteria, hai vinto una stellina
Notte, la notte è amore
Non so far l'amore, so scappare via
Nennè, una notte e poi più niente
Si spegne come le stelle
La mia chitarrina, nennè, ah
Arriva settembre, il latte, le sigarette
Mi lasci come una femmina
E io mi affeziono al bar
Papà, buona domenica
Nennè, oh, nennè (Nennè, una notte e poi poi più niente)
Papà, buona domenica (Oh, nennè) (Si spegne come le stelle)
Oh (La mia chitarrina, nennè)
Abbracciami forte, stai qua
Non voglio andare
Mi mancava tanto papà
Dovevo andarlo a cercare
Nennè, la notte e poi più niente
Si spegne come le stelle
La mia chitarrina nennè, ah
Arriva settembre, il latte, le sigarette
Mi lasci come una femmina
E io mi affeziono al bar
Papà, buona domenica
Nennè, una notte e poi più niente
Si spegne come le stelle
La mia chitarrina nennè, ah
Arriva settembre, il latte, le sigarette
Mi lasci come una femmina
E io mi affeziono al bar
Papà, buona domenica
Oh, nennè, oh, nennè
Papà, buona domenica (Oh)
Papà, buona domenica
Il significato di Buona Domenica, la canzone 1° in radio di Sayf
"Buona Domenica" è il secondo singolo estratto di Sayf, dopo la partecipazione sanremese con "Tu mi piaci tanto". La canzone è stata prodotta da Jiz (Giorgio De Lauri), Dibla (Luca Di Biasi) e Willy, che hanno lavorato anche alla scrittura del brano insieme allo stesso Sayf, Federica Zafferani e Francesco Musante. La produzione richiama la tensione allegra della musica mariachi, traslata nel video ufficiale con le riprese in un famoso locale messicano di Genova. Al centro del racconto di Sayf c'è una lista di promesse mancate, in cui il racconto della domenica come elemento d'unione familiare, viene trasformato in una fuga dalla realtà. L'assenza si trasforma nella possibilità di legarsi alla musica, come nella prima strofa, quando canta: "Papà mi ha promesso un bell’aereo, è che ‘sto lavoro gli ruba il tempo, e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo".
La separazione dei genitori raccontata in "Buona domenica"
Sin dai versi successivi della canzone, diventa chiaro come quell'assenza abbia influenzato il carattere attuale del protagonista, che contestualizza come non riesca ad affezionarsi, perché rapito dalla vita che gli accade intorno. La rappresentazione della separazione tra i genitori avviene pochi passi più avanti, quando suggerisce che "ha detto non è colpa mia, a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare e ritornare in compagnia". L'assenza si trasforma in un'immagine, quella del bar, richiamata più volte nella discografia di Sayf e anche un luogo in cui crescere: "Arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar".