Testo e significato di “Buona Domenica” di Sayf, l’assenza paterna e il primo posto in radio

Sayf ha pubblicato, lo scorso 2 aprile, il brano “Buona Domenica”, anticipando l’uscita del suo disco d’esordio “Santissimo”. La canzone ha conquistato il primo posto tra i singoli più venduti FIMI e nell’ultima settimana la testa della classifica EarOne Airplay Generale. Qui il testo e il significato della canzone.

Sayf, via Alberto Ligi Barboni

Lo scorso 2 aprile, Sayf, reduce dal secondo posto sanremese con "Tu mi piaci tanto", pubblicava il secondo singolo che avrebbe preceduto l'uscita di "Santissimo", il suo primo album ufficiale: stiamo parlando di "Buona domenica". Il brano, prodotto da Jiz (Giorgio De Lauri), Dibla (Luca Di Biasi) e Willy, rappresenta uno degli episodi più aperti musicalmente per il rapper di Rapallo, note di musica mariachi che si intrecciano con le sonorità urban. Ma l'evidente vivacità del brano si scontra però con il racconto di Sayf, che nasconde nei riferimenti alla sua gioventù, come "Romeo" del film d'animazione "La carica dei 101", una raccolta di promesse mancate da parte del padre. La canzone, anticipata con alcuni spoiler su TikTok, ha conquistato nelle scorse settimane la testa della classifica FIMI dei singoli più venduti: invece, solo oggi, ha conquistato il primo posto nella classifica Airplay Generale di EarOne, sottolineando l'elevata rotazione radiofonica del brano. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di "Buona Domenica", la canzone di Sayf

Nennè, una notte e poi più niente

Si spegne come le stelle

La mia chitarrina, nennè

Sono la stella del bar, modo di fare ammiccante

Zingarello per strada, ho la fortuna nei palmi

Perché sono capace a dedicare le stelle

A farti sentire bella come le fotomodelle

Randagio come Romeo

Papà mi ha promesso un bell'aereo

È che ‘sto lavoro gli ruba il tempo

E io ho imparato a usare lo stereo

A mettere le sillabe col tempo

E quindi adesso è tutto un "Vieni?", "Poi vai?", "Che fai domani?"

Non ti innamorare perché sono fatto così

"È domenica, papà", però papà c'ha da fare

E la mamma è tutto il giorno a lavorare

Nennè, una notte e poi più niente

Si spegne come le stelle

La mia chitarrina, nennè, ah

Arriva settembre, il latte, le sigarette

Mi lasci come una femmina

E io mi affeziono al bar

Papà, buona domenica

Papà ha detto che deve tornare

Ha detto che mi porta al mare

Ha detto non è colpa mia

A volte una coppia deve sbollire

Serve tempo a respirare e ritornare in compagnia

Tu ti fai bella, sempre a conquistare

Bambola da pettinare, al bar ti porteranno via

Cerchi qualcuno serio che rimane

Che non ti voglia buttare, che dica: "Sei solo mia"

Notte, la notte è amica

È una lotteria, hai vinto una stellina

Notte, la notte è amore

Non so far l'amore, so scappare via

Nennè, una notte e poi più niente

Si spegne come le stelle

La mia chitarrina, nennè, ah

Arriva settembre, il latte, le sigarette

Mi lasci come una femmina

E io mi affeziono al bar

Papà, buona domenica

Nennè, oh, nennè (Nennè, una notte e poi poi più niente)

Papà, buona domenica (Oh, nennè) (Si spegne come le stelle)

Oh (La mia chitarrina, nennè)

Abbracciami forte, stai qua

Non voglio andare

Mi mancava tanto papà

Dovevo andarlo a cercare

Nennè, la notte e poi più niente

Si spegne come le stelle

La mia chitarrina nennè, ah

Arriva settembre, il latte, le sigarette

Mi lasci come una femmina

E io mi affeziono al bar

Papà, buona domenica

Nennè, una notte e poi più niente

Si spegne come le stelle

La mia chitarrina nennè, ah

Arriva settembre, il latte, le sigarette

Mi lasci come una femmina

E io mi affeziono al bar

Papà, buona domenica

Oh, nennè, oh, nennè

Papà, buona domenica (Oh)

Papà, buona domenica

Il significato di Buona Domenica, la canzone 1° in radio di Sayf

"Buona Domenica" è il secondo singolo estratto di Sayf, dopo la partecipazione sanremese con "Tu mi piaci tanto". La canzone è stata prodotta da Jiz (Giorgio De Lauri), Dibla (Luca Di Biasi) e Willy, che hanno lavorato anche alla scrittura del brano insieme allo stesso Sayf, Federica Zafferani e Francesco Musante. La produzione richiama la tensione allegra della musica mariachi, traslata nel video ufficiale con le riprese in un famoso locale messicano di Genova. Al centro del racconto di Sayf c'è una lista di promesse mancate, in cui il racconto della domenica come elemento d'unione familiare, viene trasformato in una fuga dalla realtà. L'assenza si trasforma nella possibilità di legarsi alla musica, come nella prima strofa, quando canta: "Papà mi ha promesso un bell’aereo, è che ‘sto lavoro gli ruba il tempo, e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo".

La separazione dei genitori raccontata in "Buona domenica"

Sin dai versi successivi della canzone, diventa chiaro come quell'assenza abbia influenzato il carattere attuale del protagonista, che contestualizza come non riesca ad affezionarsi, perché rapito dalla vita che gli accade intorno. La rappresentazione della separazione tra i genitori avviene pochi passi più avanti, quando suggerisce che "ha detto non è colpa mia, a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare e ritornare in compagnia". L'assenza si trasforma in un'immagine, quella del bar, richiamata più volte nella discografia di Sayf e anche un luogo in cui crescere: "Arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar".