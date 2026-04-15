Vince un Picasso da un milione con un biglietto da 100 euro: la tombola a un ingegnere parigino

È un parigino il vincitore della tombola “Un Picasso per 100 euro” che si è aggiudicato il quadro “Testa di donna”, un ritratto di Dora Maar: “Per ora lo tengo” ha detto.

La chiamata in diretta al vincitore del Picasso – ph AP Photo/Michel Euler

Si chiama Ari Hodara ed è di Parigi, il vincitore della tombola "Un Picasso per 100 euro". L'ingegnere di 58 anni si è aggiudicato il concorso che prevedeva l'assegnazione di un dipinto del celebre pittore spagnolo acquistando anche solo un biglietto della lotteria dal valore di 100 euro. La riffa era stata organizzata a sostegno della ricerca sull'Alzheimer e l'estrazione del biglietto vincente (il numero 94715) è avvenuto in diretta su Youtube, dalla galleria di Christie's a Parigi, sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario. La tombola ha permesso di raccogliere circa 12 milioni di euro che saranno devoluti per finanziare programmi scientifici

Lanciata lo scorso dicembre, questa iniziativa ha visto tutti i 120 mila biglietti venduti in meno di quattro mesi in 152 paesi di tutto il mondo. In palio c'era il quadro "Testa di donna", un ritratto di Dora Maar realizzato nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale da Picasso. Un guazzo su carta (38,9 cm x 25,4 cm), stimato in 1,45 milioni di euro che apparteneva al pittore e alla sua famiglia, successivamente è entrato a far parte di una collezione privata prima di tornare sul mercato a New York e più recentemente a Zurigo. Da un giorno all'altro, quindi, Hodara è entrato in possesso di un quadro dal valore altissimo.

Testa di donna di Picasso – ph Foc Kan:WireImage

L'uomo aveva deciso di partecipare alla tombola dopo averne scoperto l'esistenza su un canale di news 24 ore su 24 e successivamente dal programma "Quelle Époque!". Quando la casa d'asta lo ha chiamato in diretta per annunciare che era lui il vincitore della lotteria, l'uomo ha esclamato: "Come faccio a sapere che non è uno scherzo?". Hodara si descrive "come un appassionato d'arte con una predilezione per Picasso e spiega di aver acquistato il biglietto lo scorso fine settimana dopo essersi imbattuto nella lotteria di beneficenza mentre era fuori a cena" come scrive Euronews. ""Lo dirò prima a mia moglie, che non è ancora tornata dal lavoro" e per quanto riguarda cosa ne farà ha detto che per adesso se lo terrà per goderselo.