Ricky Martin in concerto in Italia dopo 15 anni: biglietti da 70 a 350 euro per l’evento di giugno

Ricky Martin in concerto

Ricky Martin arriva in Italia a giugno a quindici anni dall'ultimo concerto nel nostro paese. La star latina sarà protagonista il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto per il Sanpark Adriatic, unica data italiana del tour. Martin è una delle più grandi star latine contemporanee, e anche in Italia ha trovato enorme successo con canzoni come "Livin' la vida loca", "Vente pa' cà" con Maluma, ma anche "María", "She Bangs", "La bomba" e "La copa de la vida", tutte canzoni che hanno fatto ballare il mondo intero portandolo a diventare una superstar globale. E in queste settimane è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Super Bowl insieme a Bad Bunny, cantando il brano "Lo Que Le Pasó a Hawaii" e ottenendo un successo enorme. Il cantante è anche un grande amico di Laura Pausini, con cui ha condiviso il ruolo di coach sia al talent La Banda che a La Voz México.

Come acquistare i biglietti di Ricky Martin e quanto costano

Per tutti coloro che vogliano acquistare il biglietto per il concerto di Martin, le prevendite sono già aperte su Ticketone. I prezzi per poter vedere il suo concerto variano a seconda del settore, con i prezzi che variano dai 70 euro ai 350. I due settori denominati General Area 1 e 2 costano 70 euro, mentre i prezzi salgono quando si cominciano a toccare le aree Vip. Quella Silver, infatti, costa 90 euro, mentre per la Vip Gold il prezzo sale a 150 euro, mentre la più cara è quella Vip Platinum, che arriva a 350 euro. Per quanto riguarda l'organizzazione, l’apertura ufficiale dei cancelli è prevista per le ore 16, mentre l'inizio show con l'open act è previsto per le 16:30: "Consigliamo a tutti i partecipanti di arrivare con il giusto anticipo per facilitare le operazioni di controllo e deflusso in totale sicurezza" scrivono gli organizzatori.

La mappa dei settori per il concerto

La mappa del concerto di Ricky Martin

Coloro che acquisteranno le due General Area vedranno il concerto alle spalle delle aree VIP, un posto, scrivono gli organizzatori per ballare e godersi lo show e promettono un'ottima acustica. La Vip Silver è alle spalle dell'area Gold e garantisce un'ottima visuale frontale, mentre l'area Vip Gold è sotto al palco, con "un contatto visivo ravvicinato ed emozionante con l’artista". Infine c'è l'area Vip Platinum che è quello più prestigioso "Posizionato in tribuna ai lati dell’area centrale, offre una visuale rialzata impareggiabile, massima comodità e un’esperienza veramente premium per godersi lo show al top".