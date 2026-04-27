Giro d’Italia 2026: tra il Mummia Show e la tappa-evento per i 60 anni di Sofidel

Per il secondo anno consecutivo il Giro d'Italia parte fuori dal Bel Paese: dopo l'Albania del 2025, l'edizione 2026 viaggerà per le prime tappe in Bulgaria, per poi trasferirsi in Italia l'11 maggio con la prima tappa in Calabria. Una scelta che racconta la voglia di continuare a stupire e rinnovarsi, trasformando una corsa storica in un evento a tutto tondo che ogni anno conquista oltre 2 milioni di spettatori dal vivo, in crescita costante. È forse ispirandosi allo storico slogan di Rotoloni Regina che “non finiscono mai”, che la Corsa non fa finire le sorprese.

Il “Mummia Show” è infatti uno degli eventi più attesi di questa 109esima edizione, organizzato da Regina che è per il secondo anno sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Si tratterà di spettacoli dal vivo con musica e balli dove il protagonista degli spot Rotoloni Regina coinvolgerà il pubblico con la classica ironia che lo contraddistingue. Quattro le tappe in cui andrà in scena l'iconica Mummia: Paestum-Napoli il 14 maggio, Porcari-Chiavari il 20 maggio, Voghera-Milano il 24 e in ultimo a Roma il 31 per la tappa conclusiva della Corsa. Lungo tutte le tappe Regina sarà inoltre presente con uno stand brandizzato che regalerà al pubblico tante sorprese e attività dedicate.

La carovana rosa toccherà 16 delle 20 regioni italiane, per un totale di 3.459,2 chilometri e 21 tappe, omaggerà quest'anno Porcari e il suo Paper District dove Sofidel ha sede. Una tappa-evento che festeggia i 60 anni dalla fondazione dell'azienda. Il Giro continuerà poi per Imperia-Novi Ligure, Bellinzona-Carì, Feltre-Alleghe e terminerà il 31 maggio a Roma per la 21esima e ultima tappa di 131 km.

A tenere impegnati gli appassionati, però, non sarà solo la Corsa Rosa principale, ma anche il Giro-E, la gara parallela che segue lo stesso percorso del Giro d'Italia 2026, ma con tappe a chilometraggio ridotto (massimo 85km) e l'ausilio di biciclette elettriche a pedalata assistita. A partecipare saranno diversi team di ciclisti amatoriali con allenatori e capitani d'eccezione, un'occasione per far vivere in prima persona questo sport a più persone possibili. Il Team Regina, ad esempio, avrà in squadra i diversi stakeholder sia interni che esterni e sarà capitanata per prima volta dall'ex ciclista professionista Claudio Chiappucci (“el diablo”). Una volta terminato il Giro sarà poi la volta del Giro d'Italia Woman, la gara tutta al femminile che si svolgerà dal 30 maggio al 7 giugno 2026 articolandosi su nove tappe e 1.153,7 chilometri totali.

Dallo sport alla festa, fino alle iniziative parallele, il Giro d'Italia si conferma anche quest'anno una kermesse imperdibile e che va ben oltre la “semplice” competizione ciclistica.