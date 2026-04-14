Un quadro di Picasso da un milione può essere vinto con 100 euro: la tombola di beneficenza

"Testa di donna", quadro di Picasso

"Testa di donna", un quadro di Pablo Picasso del 15 maggio 1941 dal valore di un milione di euro, potrebbe essere vinto con una spesa di 100 euro. L'estrazione è per questa sera alle 18, quando a Parigi sarà rivelato il vincitore di questa tombola organizzata a beneficio della Fondazione per la ricerca sull'Alzheimer, in collaborazione con la casa d'aste Christie's. Un massimo di 120 mila biglietti al costo di 100 euro ciascuno daranno la possibilità a qualcuno di potersi dire, da domani, possessore di un quadro di uno dei pittori più famosi della Storia. E un vincitore ci sarà di sicuro, per questo non si chiama "lotteria": "In una lotteria, i numeri vengono estratti a caso e vince qualsiasi biglietto che corrisponda ai numeri estratti. Una lotteria può non avere vincitori. In una tombola, viene estratto un solo biglietto a caso. In una tombola c’è sempre un vincitore" si legge nelle FAQ del sito ufficiale.

La "Testa di donna" di Pablo Picasso, come si legge sul sito della Opera Gallery – una rete internazionale di gallerie di primo piano fondata nel 1994 – "è un ritratto plasmato da piani mutevoli e tenui grigi, dove l'espressione della figura emerge gradualmente, quasi dall'interno della pittura stessa. Realizzata a Parigi nei primi anni Quaranta, riflette un momento di introspezione e di intenso lavoro in studio". L'opera è stata autenticata dagli eredi del pittore e dalla direzione Picasso e il nipote dell'artista, Olivier, al lancio dell'estrazione ha raccontato che quest'opera "ha molti pregi ed è stata creata durante la Seconda Guerra Mondiale da mio nonno, un periodo difficile della sua vita quotidiana".

La vendita terminerà il 14 aprile alle 12 e poche ore dopo, alle 18, si scoprirà il vincitore o la vincitrice. La tombola si chiama "O vinci un Picasso, o contribuisci alla ricerca" e l'intero importo del biglietto è versato alla Fondazione per la ricerca sull'Alzheimer: "Vengono detratti l’acquisto dell’opera e vari costi, come le commissioni delle carte bancarie e l’hosting web. Il resto sarà destinato al finanziamento di progetti di ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulle patologie correlate". Il nome del vincitore e il numero del biglietto saranno pubblicati sul sito della tombola. I fondi finanzieranno l'ampliamento dei centri di eccellenza esistenti in Francia, ciascuno collegato a centri europei. In precedenza c'era stata un'altra estrazione simile per la ONG CARE International, che aveva ricavato 5,1 milioni di euro utilizzati per riabilitare oltre 100 pozzi e impianti igienico sanitari in scuole e villaggi del Camerun, Madagascar e Marocco.