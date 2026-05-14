Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, vinto un 5+1 da 596mila euro a Bari

immagine di repertorio

Nell'ultima estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio, un fortunato giocatore ha portato a casa il 5+1 da oltre 596mila euro. Il sei, invece, non è stato estratto e il jackpot da 163,9 milioni di euro è arrivato fino a 164milioni.

La sestina vincente è del concorso numero 77 (72 – 74 – 31 – 85 – 84 – 56), non ha regalato un 6 e il jackpot è ulteriormente aumentato. Non si hanno al momento informazioni su chi sia il fortunato vincitore (uno solo) che ha portato a casa 596mila euro. La vincita arriva però da Bari, precisamente dalla tabaccheria ricevitoria n.14 di via Tommaso Fiore 19. Da segnalare anche 10 cinque da19mila euro.

Il fortunato vincitore avrà ora alcune settimane di tempo per riscuotere la cifra. I modi validi sono diversi: per le vincite superiori a 52mila euro, si può riscuotere solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera presenti la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno dopo la pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. È possibile farlo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.