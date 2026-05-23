Attualità
video suggerito
video suggerito

Alberobello, gioca 3 euro e porta a casa 5 milioni: caccia al vincitore misterioso

In Puglia una giocata da 3 euro ha permesso di fare una vincita record da 5 milioni al 10eLotto. È successo ad Alberobello, nel Barese, e non è escluso che il vincitore possa essere uno dei primi turisti della stagione.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Avatar autore
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine

Una giocata di soli 3 euro ha fruttato una vincita di 5 milioni. È successo giovedì 21 maggio ad Alberobello, in provincia di Bari. La vincita è arrivata nella ricevitoria della città in via Tenente Cucci, grazie al 10eLotto.

Il fortunato vincitore – o vincitrice – ha puntato 3 euro nella modalità di gioco frequente, vale a dire quella che prevede un’estrazione ogni 5 minuti. Come riporta l'agenzia Agimeg, si tratta della vincita più alta della giornata e anche del 2026, ed è stata realizzata con un 10 “Doppio Oro” con numeri: 2-3-9-23-29-32-39-72-77-79. Vuol dire che gli stessi 10 numeri sono tutti usciti nel concorso giocato con le opzioni Numero Oro e Doppio Oro, permettendo una vincita di ben 5 milioni di euro.

Ma non è tutto: nella stessa estrazione del Lotto, a Martina Franca, in provincia di Taranto, una giocata di 5 euro sui numeri 1-11-59-65-88 per la ruota di Bari, ha permesso a un altro vincitore di portare a casa oltre 50.000 euro.

Leggi anche
SuperEnalotto, centrato il 5+1 da oltre mezzo milione di euro a Firenze nell'estrazione del 21 maggio 2026

Ora però è caccia al milionario tra i trulli di Alberobello. Come sempre accade quando una grande vincita avviene in una piccola comunità, i concittadini si mettono in cerca del vincitore. Nella città pugliese tutto si complica però a causa dell'affluenza turistica. Qui infatti ci sono circa 11 mila residenti, ma la popolazione aumenta di 17 volte durante la stagione turistica. E proprio tra i turisti potrebbe nascondersi il vincitore del jackpot milionario.

Immagine
Live
Guerra
in Iran
Rubio: “C’è possibilità di accordo”, Teheran: “Memorandum in fase di finalizzazione"
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
Iran, l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump: non siamo mai stati così vicini a un accordo
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
L'India è la grande sconfitta nella guerra in Iran, tra crisi energetica e isolamento diplomatico
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views