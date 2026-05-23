Alberobello, gioca 3 euro e porta a casa 5 milioni: caccia al vincitore misterioso

In Puglia una giocata da 3 euro ha permesso di fare una vincita record da 5 milioni al 10eLotto. È successo ad Alberobello, nel Barese, e non è escluso che il vincitore possa essere uno dei primi turisti della stagione.

Una giocata di soli 3 euro ha fruttato una vincita di 5 milioni. È successo giovedì 21 maggio ad Alberobello, in provincia di Bari. La vincita è arrivata nella ricevitoria della città in via Tenente Cucci, grazie al 10eLotto.

Il fortunato vincitore – o vincitrice – ha puntato 3 euro nella modalità di gioco frequente, vale a dire quella che prevede un’estrazione ogni 5 minuti. Come riporta l'agenzia Agimeg, si tratta della vincita più alta della giornata e anche del 2026, ed è stata realizzata con un 10 “Doppio Oro” con numeri: 2-3-9-23-29-32-39-72-77-79. Vuol dire che gli stessi 10 numeri sono tutti usciti nel concorso giocato con le opzioni Numero Oro e Doppio Oro, permettendo una vincita di ben 5 milioni di euro.

Ma non è tutto: nella stessa estrazione del Lotto, a Martina Franca, in provincia di Taranto, una giocata di 5 euro sui numeri 1-11-59-65-88 per la ruota di Bari, ha permesso a un altro vincitore di portare a casa oltre 50.000 euro.

Ora però è caccia al milionario tra i trulli di Alberobello. Come sempre accade quando una grande vincita avviene in una piccola comunità, i concittadini si mettono in cerca del vincitore. Nella città pugliese tutto si complica però a causa dell'affluenza turistica. Qui infatti ci sono circa 11 mila residenti, ma la popolazione aumenta di 17 volte durante la stagione turistica. E proprio tra i turisti potrebbe nascondersi il vincitore del jackpot milionario.