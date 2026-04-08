SuperEnalotto, è record per il jackpot che sfiora i 147 milioni di euro: è il più alto al mondo

Jackpot da record per il SuperEnalotto che raggiunge la cifra di 146,9 milioni di euro, la più alta mai raggiunta fino ad ora in tutto il mondo e cresce inarrestabile la febbre da “6” per l'estrazione in programma per giovedì 9 aprile. Secondo l'agenzia Agipronews, questo montepremi si posiziona al settimo posto nella classifica di tutti i tempi, il primato fino ad ora lo detiene la vincita del 22 agosto 2009 a Bagnone (Ms) dove sono stati incassati 147, 9 milioni di euro. Dunque si tratta di un milione in più dell'attuale posta in gioco.

Ad occupare l'ottavo posto nella classifica all-time d'oro si posiziona il colpo messo a segno a Caltanisetta da oltre 130 milioni di euro, ma a svettare sul podio della vincita più alta mai realizzata nella storia bisogna fare un piccolo passo indietro e andare al 16 febbraio 2023 quando sono stati vinti ben 371,1 milioni di euro. Il segreto in quel caso fu la "Bacheca dei sistemi", in cui il montepremi è stato distribuito in 90 schede consentendo ad ogni vincitore di intascare circa 4 milioni.

I cosiddetti Sistemi sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple, tutti quelli proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti, per fare un esempio pratico: un sistema formato da 10 numeri al costo di 100 euro, viene suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. Spetta poi a chi gioca decidere quante carature (quote) di uno o più sistemi acquistare, per ognuno dei sistemi disponibili in bacheca sono disponibili più quote.

Per scovare l’ultimo "6", invece, bisogna portare le lancette indietro di un anno quando a Desenzano del Garda (BS) il 22 maggio, fu realizzato un colpo con un bottino da 35,4 milioni, ad oggi, quasi tutta Italia è stata baciata dalla fortuna: fatta eccezione per Valle d’Aosta e Molise, tutte le regioni hanno registrato almeno un "6".

Chi detiene anche il titolo della regina assoluta delle regioni fortunate rimane la Campania con 19 vincite record, di cui ben 14 nella sola provincia di Napoli, seguita dal Lazio a quota 16 e dall'Emilia-Romagna a 13.

Stando alle statistiche in questo periodo dell’anno i giocatori possono osare perchè il "6" è stato centrato ben 11 volte nel mese di aprile, che si rivela essere il periodo dell'anno più fortunato.