Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 25 giugno 2026. I numeri vincenti su Fanpage.it con quote e risultati di oggi: al SuperEnalotto nessun 6 o 5+1, il jackpot sale a 184,9 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sono concluse le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 25 giugno 2026. estratti tutti i numeri vincenti: quote e vincite su Fanpage.it. Al SuperEnalotto questa sera nessun 6 o 5+1 ma un sostanzioso Cinque da oltre 179mila euro: il jackpot per la sestina vincite dunque continua a crescere e raggiunge 184,9 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore ha indovinato i sei numeri vincenti della lotteria. L'ultima volta che è stato vinto il "6" è stato a Desenzano del Garda più di un anno fa. Su Fanpage.it disponibile l'archivio delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con l'elenco dei numeri ritardatari aggiornati. Si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può tentare la fortuna con la propria schedina fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

SuperEnalotto, la sestina vincente di giovedì 25 giugno 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 54 – 25 – 72 – 73 – 27 – 76

Numero Jolly: 31

Numero SuperStar: 80

Jackpot: 184.200.000€

Lotto, i numeri vincenti di giovedì 25 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 18 – 55 – 23 – 57 – 84

Cagliari: 7 – 82 – 45 – 52 – 14

Firenze: 84 – 78 – 39 – 33 – 59

Genova: 42 – 24 – 73 – 17 – 38

Milano: 51 – 69 – 38 – 54 – 23

Napoli: 25 – 49 – 75 – 85 – 13

Palermo: 5 – 37 – 74 – 28 – 4

Roma: 29 – 64 – 63 – 85 – 75

Torino: 57 – 23 – 70 – 21 – 68

Venezia: 59 – 11 – 55 – 60 – 14

Nazionale: 14 – 7 – 12 – 72 – 41

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 5 – 7 – 11 – 18 – 23 – 24 – 25 – 29 – 37 – 42 – 49 – 51 – 55 – 57 – 59 – 64 – 69 – 78 – 82 – 84

Numero oro: 18

Numero doppio oro: 18, 55

Numeri Extra: 17-21-28-33-38-39-45-52-54-63-70-73-74-75-85

I simboli estratti al Simbolotto

42 – Caffé

29 – Diamante

39 – Forbici

14 – Baule

44 – Prigione

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 1 da € 179.295,56

Punti 4: 427 da € 429,54

Punti 3: 19.534 da € 28,18

Punti 2: 308.499 da € 5,53

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 42.954,00

3 Stella: 91 da € 2.818,00

2 Stella: 1.423 da € 100,00

1 Stella: 9.353 da € 10,00

0 Stella: 22.587 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Gioco del Lotto è possibile scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: si può puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale o su tutte le ruote. Vince chi indovina i numeri sulla ruota selezionata o su tutte le ruote, nel caso si sia scelta questa opzione, centrando ambo, terno, quaterna o cinquina. I premi sono proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Si può scegliere anche di giocare al Simbolotto, un'opzione di gioco associata al Lotto, che permette di aumentare la vincita centrando dei simboli abbinati all'estrazione su una specifica ruota "del mese". Sullo scontrino si ricevono automaticamente 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Al SuperEnalotto si gioca scegliendo 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni di 2 numeri, 3 numeri, 4 numeri, 5 numeri, 5 numeri + 1 (che sarebbe il numero Jolly) e 6 numeri. Per vincere al 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che sarebbe il settimo estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Per aumentare le vincite, inoltre, si può scegliere anche il numero Superstar al costo di 0,50 centesimi.

Altri contenuti utili: