SuperEnalotto, centrato un cinque da 179mila euro a Napoli nell’estrazione del 25 giugno

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 25 giugno 2026, centrato un solo Cinque. Un fortunato giocatore si porta a casa oltre 179mila euro dopo aver giocato la schedina col metodo 2 Pannelli.

SuperEnalotto vincente questa sera giovedì 25 giugno 2026: un fortunato giocatore ha centrato il Cinque incassando la sostanziosa cifra di oltre 179 mila euro. La schedina vincente del concorso numero 101 del 2026 è stata giocata in Campania, e più precisamente nel capoluogo partenopeo, a Napoli.

Nel dettaglio, il fortunato vincitore dell'unico 5 al SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 giugno 2026, si porta a casa alla cifra esatta di 179.295,56euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita "Tabacchi Esposito Carlo", situato in Via Francesco Cilea 199 a Napoli. Il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto odierno ha giocato i suoi numeri tramite il metodo della Schedina 2 Pannelli. Si tratta dell formato classico composto da quattro riquadri (due per le sestine e due per i numeri SuperStar) che permette di giocare una o più combinazioni.

Questa sera al SuperEnalotto è da segnalare anche una vincita al "4 Stella" dove un altro fortunato giocatore si porta a casa 42.954 euro. Quote più popolari invece per le altre vincite al SuperEnalotto di oggi che vanno dai 2.800 euro per i 91 giocatori che hanno realizzato il 3 Stella ai soli 5 euro per chi ha centrato solo il due. Centinaia i 4 che portano a casa ciascuno poco più di 400 euro.

La combinazione vincente del Superenalotto del concorso di oggi giovedì 25 giugno 2026 è 54 – 25 – 72 – 73 – 27 – 76; Numero Jolly: 31; Numero SuperStar: 80. Nell'estrazione odierna del SuperEnalotto ancora nessuna vincita al 6 o 5+1 e quindi il jackpot sale ancora a quota 184,9 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria al SuperEnalotto rimane quella di Desenzano del Garda più di un anno fa quando il fortunato che ha realizzato l’ultimo "6" ha vinto oltre 35,4 milioni

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52mila euro come quella di questa sera sono riscosse solo con prenotazione presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Come spiega Sisal, infatti, il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.