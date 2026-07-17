SuperEnalotto, centrato un cinque da 147mila euro a Ceranesi (GE) nell’estrazione del 17 luglio

A realizzare il “5” al SuperEnalotto è stata una giocata effettuata nel comune di Ceranesi, nella città metropolitana di Genova. Il vincitore si porta a casa 147.311,09 euro. Oltre al “5”, sono da segnalare anche ben sedici 4Stella.

Nuova serata fortunata al SuperEnalotto quella di oggi venerdì 17 luglio 2026. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che nell'estrazione odierna un fortunato giocatore ha realizzato il "5" che gli permetterà di incassare oltre 147.000 euro. La fortuna questa volta ha baciato la Liguria e in particolare l'entroterra di Genova dove è avvenuta la giocata vincente.

A realizzare il "5" al SuperEnalotto infatti è stata una giocata effettuata nel comune di Ceranesi, nella città metropolitana di Genova, presso il punto vendita Bar tabacchi "Carbone di Travi Mauro" situato in Via Parodi. Il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto di oggi, venerdì 17 luglio 2026, si porta a casa la cifra esatta di 147.311,09.

L'estrazione odierna del Superenalotto, la numero 114 del 2026, è stata però ricca di soddisfazioni anche per altri giocatori. Oltre al "5", infatti, sono da segnalare anche ben sedici 4Stella che si portano a casa oltre 50.000 euro ciascuno. Quote interessanti anche per i 3stella che sono 214 e incassano oltre 3mila euro ciascuno.

Nessun "6" o 5+1 invece nell'estrazione di oggi del Superenalotto che fa schizzare il jackpot al nuovo record di 196,1 milioni di euro. L’ultimo "6" milionario è stato centrato a Desenzano del Garda ormai oltre un anno fa. La combinazione vincente del Superenalotto del concorso di oggi, venerdì 17 luglio 2026, è 76 – 34 – 7 – 65 – 64 – 45; Numero Jolly: 46; Numero Superstar: 90

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto devono trascorrere 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale. Come spiega Sisal, vincite superiori a 52.000 euro come quella di stasera possono essere riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.