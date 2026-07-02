Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 2 luglio 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 2 luglio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 187,5 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 2 luglio 2026

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 2 luglio 2026: le estrazioni delle lotterie sono in diretta su Fanpage.it. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 187,5 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la combinazione vincente di giovedì 2 luglio 2026

Combinazione vincente al Superenalotto: 4 – 17 – 59 – 47 – 19 – 23.

Numero Jolly: 51

Numero Superstar: 82

Jackpot: 187.500.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari: 62 – 88 – 78 – 1 – 70

62 – 88 – 78 – 1 – 70 Cagliari: 3 – 40 – 50 – 84 – 42

3 – 40 – 50 – 84 – 42 Firenze: 36 – 58 – 77 – 41 – 83

36 – 58 – 77 – 41 – 83 Genova: 51 – 5 – 88 – 52 – 34

51 – 5 – 88 – 52 – 34 Milano: 32 – 63 – 73 – 13 – 87

32 – 63 – 73 – 13 – 87 Napoli: 52 – 2 – 55 – 58 – 54

52 – 2 – 55 – 58 – 54 Palermo: 90 – 23 – 38 – 86 – 88

90 – 23 – 38 – 86 – 88 Roma: 63 – 14 – 84 – 8 – 35

63 – 14 – 84 – 8 – 35 Torino: 80 – 82 – 45 – 83 – 11

80 – 82 – 45 – 83 – 11 Venezia: 32 – 8 – 56 – 85 – 73

32 – 8 – 56 – 85 – 73 Nazionale: 27 – 1 – 10 – 47 – 7

10eLotto serale di giovedì 2 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale: 2 – 3 – 5 – 8 – 14 – 23 – 32 – 36 – 40 – 50 – 51 – 52 – 58 – 62 – 63 – 78 – 80 – 82 – 88 – 90.

Numero oro: 62

Numero Doppio oro: 62, 88

Numeri extra: 1 – 13 – 38 – 41 – 42 – 45 – 55 – 56 – 70 – 73 – 77 – 83 – 84 – 85 – 86

I simboli estratti al Simbolotto

7 – VASO

3 – GATTA

11 – TOPI

33 – ELICA

9 – CULLA

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto occorre scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota su cui puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto, il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile giocare anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che realizzano la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di almeno 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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