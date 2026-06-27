Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 27 giugno 2026: numeri vincenti e quote
Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: i risultati di questa sera in aggiornamento minuto per minuto con tutti i numeri vincenti estratti. Per il SuperEnalotto si vincono 185,8 milioni di euro: la sestina fortunata tarda ancora ad arrivare dopo l'ultima vincita milionaria registrata più di un anno fa a Desenzano del Garda. Il jackpot diventa record. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.
SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 27 giugno 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 15 – 47 – 90 – 36 – 19 – 85
- Numero Jolly: 42
- Numero Superstar: 62
- Jackpot: 185.800.000€
Lotto, i numeri vincenti di sabato 27 giugno 2026
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 46 – 42 – 63 – 90 – 8
- Cagliari: 86 – 69 – 76 – 89 – 55
- Firenze: 77 – 54 – 87 – 57 – 88
- Genova: 70 – 65 – 44 – 76 – 58
- Milano: 52 – 41 – 53 – 74 – 16
- Napoli: 32 – 56 – 9 – 73 – 63
- Palermo: 17 – 82 – 87 – 84 – 67
- Roma: 50 – 9 – 48 – 79 – 12
- Torino: 81 – 43 – 75 – 21 – 38
- Venezia: 15 – 72 – 65 – 74 – 60
- Nazionale: 88 – 21 – 4 – 26 – 55
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto serale: 9 – 15 – 17 – 32 – 41 – 42 – 43 – 46 – 50 – 52 – 54 – 56 – 65 – 69 – 70 – 72 – 77 – 81 – 82 – 86
- Numero oro: 46
- Numero doppio oro: 46, 42
- Numeri Extra: 21, 44, 48, 53, 57, 63, 73, 74, 75, 76, 79 84, 87, 89, 90
I simboli estratti al Simbolotto
3 – Gatta
30 – Cacio
18 – Cerino
38 – Pigna
44 – Prigione
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90 e puntare sulle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. In base alla puntata e alla difficoltà della scommessa, i premi sono proporzionali: si vince centrando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. Al Gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto, che permette di aumentare la vincita centrando i simboli abbinati all'estrazione: sullo scontrino della giocata si ricevono in automatico 5 simboli casuali.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere 6 numeri scelti da 1 a 90 per una giocata minima di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni di 2 numeri, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6: se si indovina la sestina, si vince il jackpot completo messo in palio. Per vincere al 5+1 è necessario giocare anche il numero Jolly, ovvero il settimo numero estratto durante ogni concorso che non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile scegliere anche il numero Superstar al costo di 0,50 cent.