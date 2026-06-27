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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 27 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 27 giugno 2026. In aggiornamento anche quote, vincite e risultati di questa sera: al SuperEnalotto 185,8 milioni di euro per la sestina fortunata.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: i risultati di questa sera in aggiornamento minuto per minuto con tutti i numeri vincenti estratti. Per il SuperEnalotto si vincono 185,8 milioni di euro: la sestina fortunata tarda ancora ad arrivare dopo l'ultima vincita milionaria registrata più di un anno fa a Desenzano del Garda. Il jackpot diventa record. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale insieme ai numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 27 giugno 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 15 – 47 – 90 – 36 – 19 – 85
  • Numero Jolly: 42
  • Numero Superstar: 62
  • Jackpot: 185.800.000€
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Lotto, i numeri vincenti di sabato 27 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 46 – 42 – 63 – 90 – 8
  • Cagliari: 86 – 69 – 76 – 89 – 55
  • Firenze: 77 – 54 – 87 – 57 – 88
  • Genova: 70 – 65 – 44 – 76 – 58
  • Milano: 52 – 41 – 53 – 74 – 16
  • Napoli: 32 – 56 – 9 – 73 – 63
  • Palermo: 17 – 82 – 87 – 84 – 67
  • Roma: 50 – 9 – 48 – 79 – 12
  • Torino: 81 – 43 – 75 – 21 – 38
  • Venezia: 15 – 72 – 65 – 74 – 60
  • Nazionale: 88 – 21 – 4 – 26 – 55
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • I numeri del 10eLotto serale: 9 – 15 – 17 – 32 – 41 – 42 – 43 – 46 – 50 – 52 – 54 – 56 – 65 – 69 – 70 – 72 – 77 – 81 – 82 – 86
  • Numero oro: 46
  • Numero doppio oro: 46, 42
  • Numeri Extra: 21, 44, 48, 53, 57, 63, 73, 74, 75, 76, 79 84, 87, 89, 90
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I simboli estratti al Simbolotto

3 – Gatta
30 – Cacio
18 – Cerino
38 – Pigna
44 – Prigione

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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90 e puntare sulle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. In base alla puntata e alla difficoltà della scommessa, i premi sono proporzionali: si vince centrando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. Al Gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto, che permette di aumentare la vincita centrando i simboli abbinati all'estrazione: sullo scontrino della giocata si ricevono in automatico 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere 6 numeri scelti da 1 a 90 per una giocata minima di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni di 2 numeri, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6: se si indovina la sestina, si vince il jackpot completo messo in palio. Per vincere al 5+1 è necessario giocare anche il numero Jolly, ovvero il settimo numero estratto durante ogni concorso che non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile scegliere anche il numero Superstar al costo di 0,50 cent.

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