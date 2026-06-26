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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 26 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 26 giugno 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 184,9 milioni di euro.
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A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 giugno 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 giugno 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 giugno 2026: tutti i numeri vincenti delle ruote del Lotto con la combinazione fortunata al Superenalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra al 10eLotto serale. Al Superenalotto questa sera in palio un jackpot record da 184,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale al maggio dello scorso anno, con il biglietto vincente da oltre 35 milioni venduto a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 dei giorni dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di venerdì 26 giugno 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 73 – 30 – 22 – 76 – 45 – 1
  • Numero Jolly: 64
  • Numero Superstar: 49
  • Jackpot: 184.900.000€
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Lotto, i numeri vincenti del 26 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 3 – 59 – 2 – 56 – 5
  • Cagliari: 12 – 36 – 81 – 69 – 49
  • Firenze: 81 – 79 – 52 – 34 – 26
  • Genova: 56 – 17 – 87 – 66 – 52
  • Milano: 77 – 59 – 11 – 43 – 3
  • Napoli: 27 – 36 – 43 – 44 – 71
  • Palermo: 21 – 81 – 14 – 77 – 6
  • Roma: 65 – 29 – 5 – 52 – 17
  • Torino: 68 – 20 – 27 – 58 – 16
  • Venezia: 34 – 37 – 89 – 79 – 73
  • Nazionale: 10 – 66 – 80 – 7 – 77
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • I numeri del 10eLotto serale: 2 – 3 – 12 – 17 – 20 – 21 – 27 – 29 – 34 – 36 – 37 – 52 – 56 – 59 – 65 – 68 – 77 – 79 – 81 – 87
  • Numero oro: 3
  • Doppio oro: 59
  • Numeri extra: 5, 6, 11, 14, 16, 26, 43, 44, 49, 58, 66, 69, 71, 73, 89

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I simboli estratti al Simbolotto

4 – Maiale
40 – Quadro
29 – Diamante
19 – Risata
35 – Uccello

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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