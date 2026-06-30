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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 30 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Avvenute le estrazioni del SuperEnalotto di oggi martedì 30 giugno 2026 e le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Simbolotto: tutti i numeri vincenti con vincite e quote su Fanpage.it. Questa sera il jackpot al SuperEnalotto vale 186,7 milioni di euro per la sestina fortunata.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 30 giugno 2026. Tutti i numeri vincenti, le vincite e le quote su Fanpage.it. Continua la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto, che per questa sera mette in palio 186,7 milioni per chi indovina i numeri fortunati: l'ultima vincita milionaria è stata registrata più di un anno fa a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati su tutte le ruote: si ricorda che si può tentare la fortuna giocando la schedina fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 30 giugno 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 83 – 78 – 64 – 51 – 1 – 7
  • Numero Jolly: 13
  • Numero Superstar: 66
  • Jackpot: 186.700.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 24 – 34 – 77 – 49 – 16
  • Cagliari: 59 – 24 – 32 – 29 – 31
  • Firenze: 54 – 70 – 41 – 37 – 34
  • Genova: 66 – 73 – 58 – 8 – 82
  • Milano: 32 – 45 – 10 – 26 – 43
  • Napoli: 81 – 14 – 22 – 80 – 31
  • Palermo: 86 – 41 – 37 – 34 – 43
  • Roma: 59 – 7 – 33 – 22 – 89
  • Torino: 28 – 67 – 88 – 5 – 19
  • Venezia: 85 – 10 – 87 – 55 – 45
  • Nazionale: 80 – 58 – 56 – 6 – 60
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10eLotto serale di martedì 30 giugno 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 7 – 10 – 14 – 24 – 28 – 32 – 34 – 41 – 45 – 54 – 58 – 59 – 66 – 67 – 70 – 73 – 77 – 81 – 85 – 86
  • Numero oro: 24
  • Numero doppio oro: 24, 34,
  • Numeri Extra:
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I simboli estratti al Simbolotto

14 – Baule
3 – Gatta
13 – Rana
24 – Pizza
44 – Prigione

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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote SuperStar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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