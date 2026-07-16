SuperEnalotto, centrato un cinque stella da 657mila euro a Roma nell’estrazione del 16 luglio

La giocata vincente al SuperEnalotto di questa sera nella capitale, Roma, dove il fortunato giocatore si porta a casa la cifra esatta di 657.463,50 euro.

Serata fortunata al SuperEnalotto oggi, giovedì 16 luglio 2026, anche se nessuno ha centrato il 6 milionario il cui Jackpot ha raggiunto ormai una cifra record. Nell'estrazione di questa sera, infatti, centrato un 5 Stella da ben 657mila euro. La schedina vincente del concorso numero 113 di quest'anno è stata giocata nella capitale, Roma, dove il fortunato giocatore si porta a casa la cifra esatta di 657.463,50 euro.

La giocata vincente al SuperEnalotto di questa sera è stata fatta presso il punto vendita "Derby Bar" situato in Via Vasco De Gama, a Roma. Questa sera nessuno ha centrato il 5+1 ma si registra un'altra vincita consistente con il 4 stella dove un altro singolo fortunato giocatore porta a casa oltre 32.000 euro. Nella stessa serata realizzati anche ben sette "5" che si portano a casa oltre 26.000 euro a testa. Oltre 2000 euro infine per i 95 "3stella" mentre quote molto popolari di poche centinaia di Euro per le altre vincite.

La combinazione vincente del Superenalotto del concorso di oggi, giovedì 16 luglio 2026, è 67 – 21 – 1 – 15 – 46 – 52 Numero Jolly: 41; Numero SuperStar: 76. Nell'estrazione odierna del SuperEnalotto ancora nessuna vincita al 6 e quindi il jackpot sale ancora alla quota record di 195,2 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria al SuperEnalotto rimane quella di Desenzano del Garda più di un anno fa quando il fortunato che ha realizzato l’ultimo "6" ha vinto oltre 35,4 milioni.

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52mila euro come il cinque stella di questa sera sono riscosse solo con prenotazione presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Come spiega Sisal, infatti, il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.