SuperEnalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro: è la vincita più alta di sempre al mondo È stato centrato un 6 al Superenalotto di questa sera, 16 febbraio. La fortunata vincita: il Jackpot vale 371 milioni. Questa la sestina vincente del concorso Superenalotto: 1-38-47-52-56-66.

A cura di Susanna Picone

Vincita milionaria al SuperEnalotto. Con l’estrazione di questa sera (la sestina vincente: 1-38-47-52-56-66, il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.) è stato centrato il 6 da 371 milioni di euro milioni, il premio più alto nella storia del gioco ed anche il più alto in tutto il mondo. È il 6 più "ritardatario" di sempre, ma non è ancora noto dove sia stata effettuata la vincita.

Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. Il Montepremi disponibile per il prossimo 6 è pari a 54.700.000 euro.

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro era stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, piccolo borgo in provincia di Fermo. Finora, il periodo più lungo senza "6" era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016.

In totale lo scorso anno il SuperEnalotto ha distribuito oltre 878 milioni di vincite: oltre al "6" realizzato a Montappone sono stati distribuiti 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Complessivamente, nel 2021, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente.

In 25 anni di storia del SuperEnalotto, ricorda agipronews, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più fortunate la Campania (al primo posto con 18 vincite), seguita dal Lazio con 16 vincite e dall’Emilia Romagna con 13 vincite.

Il vincitore del "6" al Superenalotto avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio milionario, ricorda agipronews, sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta "tassa sulla fortuna", che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.