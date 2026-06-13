Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 13 giugno 2026: numeri vincenti e quote
Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 13 giugno 2026: in diretta su Fanpage.it tutti i numeri vincenti delle Lotterie. In tempo reale numeri, vincite e quote con i risultati delle estrazioni di questa sera. Al SuperEnalotto in palio 179 milioni di euro per chi indovina la sestina vincente. Nessun 6 0 5+1. È ancora caccia al montepremi record, dopo l'ultima vincita risalente a ormai un anno fa a Desenzano del Garda. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: i concorsi si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 13 giugno 2026
- Combinazione vincente: 13 – 23 – 87 – 68 – 34 – 90
- Numero Jolly: 80
- Numero Superstar: 54
- Jackpot: 179.000.000€
Lotto, i numeri vincenti di sabato 13 giugno 2026
- Bari: 25 – 62 – 86 – 19 – 37
- Cagliari: 3 – 65 – 84 – 69 – 63
- Firenze: 84 – 34 – 83 – 8 – 26
- Genova: 19 – 29 – 90 – 53 – 32
- Milano: 75 – 70 – 86 – 51 – 35
- Napoli: 46 – 48 – 68 – 37 – 19
- Palermo: 16 – 39 – 87 – 84 – 74
- Roma: 29 – 42 – 65 – 54 – 80
- Torino: 77 – 67 – 68 – 57 – 45
- Venezia: 5 – 82 – 85 – 42 – 19
- Nazionale: 75 – 27 – 45 – 33 – 39
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto serale: 3 – 5 – 16 – 19 – 25 – 29 – 34 – 39 – 42 – 46 – 48 – 62 – 65 – 67 – 70 – 75 – 77 – 82 – 84 – 86
- Numero oro: 25
- Doppio oro: 25,62
- Numeri extra del 10eLotto: 8-26-32-37-51-53-54-57-63-68-69-83-85-87-90
I simboli estratti al Simbolotto
- 42 CAFFÈ
- 15 RAGAZZO
- 27 SCALA
- 8 BRAGHE
- 41 BUFFONE
Vincite e quote al SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 4 vincono 51.818,78
- Punti 4: 764 vincono 276,69 euro
- Punti 3: 29.866 vincono 21,28 euro
- Punti 2: 406.198 vince 5 euro
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuno
- 4 Stella: 4 vincono 27.669,00 euro
- 3 Stella: 150 vincono 2.128,00 euro
- 2 Stella: 1.999 vincono 100 euro
- 1 Stella: 12.328 vincono 10,00 euro
- 0 Stella: 26.488 vincono 5 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere cinque numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) oppure sulla ruota Nazionale. Si può scegliere di puntare anche su tutte le ruote: la giocata minima è di 1 euro, con incrementi di 0,50 centesimi, mentre la giocata massima è di 200 euro. Si vince con ambo, terno, quaterna o cinquina. Abbinato al gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche con il Simbolotto: un'opzione gratuita che permette di vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione di simboli fino a 5, estratti su una ruota.
Come funziona il SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è possibile scegliere una combinazione fino a 6 numeri, selezionati da 1 a 90. La giocata minima è di 1 euro per combinazione di gioco. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6 numeri. Per ogni concorso viene estratto anche il numero Jolly per la categoria di vincita 5+1. Inoltre, è possibile provare ad aumentare le possibilità di vincita anche con il numero SuperStar al costo di 0,50 centesimi.