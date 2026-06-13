Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 13 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Sono stati estratti i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 13 giugno 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. Estratte anche le quote. Al SuperEnalotto si vincono 179 milioni di euro: il jackpot è da record dopo l’ultima vincita registrata a Desenzano del Garda.

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Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 13 giugno 2026: in diretta su Fanpage.it tutti i numeri vincenti delle Lotterie. In tempo reale numeri, vincite e quote con i risultati delle estrazioni di questa sera. Al SuperEnalotto in palio 179 milioni di euro per chi indovina la sestina vincente. Nessun 6 0 5+1. È ancora caccia al montepremi record, dopo l'ultima vincita risalente a ormai un anno fa a Desenzano del Garda. Disponibile su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: i concorsi si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 13 giugno 2026

Combinazione vincente: 13 – 23 – 87 – 68 – 34 – 90

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 54

Jackpot: 179.000.000€

Lotto, i numeri vincenti di sabato 13 giugno 2026

Bari: 25 – 62 – 86 – 19 – 37

Cagliari: 3 – 65 – 84 – 69 – 63

Firenze: 84 – 34 – 83 – 8 – 26

Genova: 19 – 29 – 90 – 53 – 32

Milano: 75 – 70 – 86 – 51 – 35

Napoli: 46 – 48 – 68 – 37 – 19

Palermo: 16 – 39 – 87 – 84 – 74

Roma: 29 – 42 – 65 – 54 – 80

Torino: 77 – 67 – 68 – 57 – 45

Venezia: 5 – 82 – 85 – 42 – 19

Nazionale: 75 – 27 – 45 – 33 – 39

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 3 – 5 – 16 – 19 – 25 – 29 – 34 – 39 – 42 – 46 – 48 – 62 – 65 – 67 – 70 – 75 – 77 – 82 – 84 – 86

Numero oro: 25

Doppio oro: 25,62

Numeri extra del 10eLotto: 8-26-32-37-51-53-54-57-63-68-69-83-85-87-90

I simboli estratti al Simbolotto

42 CAFFÈ

15 RAGAZZO

27 SCALA

8 BRAGHE

41 BUFFONE

Vincite e quote al SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 vincono 51.818,78

Punti 4: 764 vincono 276,69 euro

Punti 3: 29.866 vincono 21,28 euro

Punti 2: 406.198 vince 5 euro

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 vincono 27.669,00 euro

3 Stella: 150 vincono 2.128,00 euro

2 Stella: 1.999 vincono 100 euro

1 Stella: 12.328 vincono 10,00 euro

0 Stella: 26.488 vincono 5 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere cinque numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) oppure sulla ruota Nazionale. Si può scegliere di puntare anche su tutte le ruote: la giocata minima è di 1 euro, con incrementi di 0,50 centesimi, mentre la giocata massima è di 200 euro. Si vince con ambo, terno, quaterna o cinquina. Abbinato al gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche con il Simbolotto: un'opzione gratuita che permette di vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione di simboli fino a 5, estratti su una ruota.

Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è possibile scegliere una combinazione fino a 6 numeri, selezionati da 1 a 90. La giocata minima è di 1 euro per combinazione di gioco. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6 numeri. Per ogni concorso viene estratto anche il numero Jolly per la categoria di vincita 5+1. Inoltre, è possibile provare ad aumentare le possibilità di vincita anche con il numero SuperStar al costo di 0,50 centesimi.

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