Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano

È arrivato l’ultimo passaggio necessario per l’utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto sapere quali modelli di dispositivi si possono acquistare. Da oggi dunque è pienamente in vigore l’obbligo di installare l’alcolock – con una spesa che può superare i 2mila euro – per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre lo 0,8.

A oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, una delle novità più attese – e temute dagli automobilisti – entra pienamente in vigore. Si tratta dell'alcolock, il dispositivo che permette di accendere l'auto e guidare solamente se il proprio tasso alcolico è sotto i limiti legali previsti. Sarà obbligato a installarlo chi viene sorpreso al volante con un tasso alcolemico che supera gli 0,8 grammi per litro.

L'ultimo passaggio necessario per rendere operativa la novità era la lista degli alcolock che si possono effettivamente installare. Il ministero dei Trasporti ora l'ha pubblicata, sul Portale dell'automobilista. A luglio dello scorso anno sempre il decreto attuativo era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma senza questa lista risultava impossibile, di fatto, procedere con l'installazione.

Quali modelli di alcolock si possono installare e dove

I modelli sono due (Breatech B1000 e Zaldy) e per ciascuno sono indicati i dati di contatto del costruttore, ma soprattutto la lista degli installatori autorizzati e l'elenco delle auto compatibili con ciascun modello. In particolare, il modello Zaldy è compatibile con furgoni e altri mezzi per il trasporto di merci e persone (categorie N e M). Per il Breatech è riportata una lista di marche e modelli di automobili.

Resta da capire se nel tempo verranno comunicati altri modelli di alcolock o se la lista di auto compatibili, per il momento, sia incompleta. Infatti, l'elenco di mezzi su cui si può installare il Breatech contiene alcune automobili e trattori per camion, ma sono meno di trecento in tutto.

Lo stesso vale per gli installatori. È probabile che l'elenco sia in aggiornamento, perché per Breatch ne vengono segnalati una cinquantina e quasi tutti si trovano a Milano o nelle vicinanze. Per Zaldy gli installatori autorizzati sono appena tre, a Pisa, Varese e nel Torinese.

Chi ha l'obbligo di installare l'alcolock sulla propria auto da oggi

L'obbligo di installare l'alcolock è una sanzione che può arrivare dal tribunale. Chi viene fermato dalle forze di polizia mentre è alla guida, sottoposto a un controllo dell'etilometro, e risulta avere un tasso alcolemico che supera gli 0,8 grammi per litro, può ricevere una multa che va da 800 a 3.200 euro oltre all'arresto fino a sei mesi.

Per di più, la patente viene sospesa per un periodo da un anno a sei mesi. Il giudice, in caso di condanna, fa scattare anche l'obbligo di alcolock. Sarà necessario installarlo e mantenerlo per due anni.

Se invece il livello di alcool nel sangue è ben più alto, e va oltre gli 1,5 grammi al litro, l'obbligo di alcolock dura per tre anni. La commissione medica per i rinnovi della patente può anche decidere di renderlo più lungo. La sospensione della patente può arrivare a durare fino a due anni se si stava guidando un'auto che appartiene a un'altra persona.

Cosa rischia chi manomette l'alcolock

Chi ha l'obbligo di alcolock e non rispetta le regole deve pagare una multa che va da 158 a 638 euro e vede la patente nuovamente sospesa, per un periodo da uno a sei mesi. Pene che raddoppiano se si manomette, altera (ad esempio facendo soffiare un'altra persona) o rimuove del tutto il dispositivo.

Se una persona che ha l'obbligo di alcolock viene sorpresa nuovamente alla guida in stato di ebbrezza, invece, le sanzioni previste aumentano di un terzo.

Quanto costa installare l'alcolock

L'alcolock è un etilometro fisso, che viene installato sull'auto. Prima di poterla accendere bisogna soffiare, utilizzando un boccaglio monouso. Se il livello di alcool nel sangue è abbastanza basso, il motore si accende. Altrimenti, no.

Uno dei problemi per chi viene obbligato a installare l'alcolock è il costo. L'installazione da sola può richiedere, secondo la maggior parte delle stime, tra i 1.500 e i 2mila euro. La spesa deve essere tutta sostenuta dall'autista.

Questo, poi, è solo il primo e più ingente dei costi, ma se ne aggiungono altri. Come detto, per soffiare bisogna usare dei boccagli monouso e questi vanno comprati a parte. In più, l'alcolock va tarato una volta all'anno per mantenerlo a norma. Anche questa spesa si aggiunge al totale.