Nuovo Codice della strada, da oggi scatta l’obbligo di Alcolock per chi guida ubriaco: cosa cambia

Sono in vigore da oggi, 26 luglio 2025, le regole per il funzionamento dell’alcolock, il dispositivo che va installato sulle auto di chi è condannato per guida in stato di ebbrezza e bloccano il motore se l’autista non supera il test etilico. Il decreto attuativo del ministero è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale: ecco le regole.

A più di sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, oggi 26 luglio 2025 sono ufficialmente attive le regole sul funzionamento degli alcolock. Si tratta dei dispositivi che vengono installati sulle auto di chi è condannato per guida in stato di ebbrezza, a certe condizioni. L'alcolock blocca il motore dell'auto, impedendo di accenderla e guidare, a meno che l'autista non effettui un test etilico e dimostri di non avere alcool nel sangue. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, che fornisce tutte le specifiche indicazioni tecniche sull'utilizzo, l'obbligo di utilizzarli è definitivamente in vigore.

La firma del decreto era arrivata solamente a inizio luglio, dopo mesi di attesa, sollevando anche qualche perplessità nell'opposizione. Fatto sta che da oggi le regole del nuovo Codice della strada sono attive e vanno rispettate. Ecco quindi chi deve installare l'alcolock, come funziona e quali sono le possibili sanzioni.

Chi deve installare l'alcolock sull'auto

È obbligato a installare l'alcolock sulla propria auto chi viene condannato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Se il tasso era tra 0,8 e 1,5 la patente viene sospesa da sei mesi a un anno, e dopo scatta l'obbligo di alcolock che dura per due anni. Al di sopra di questa soglia di tasso alcolemico, invece, la durata dell'obbligo sarà decisa dal giudice ma dovrà essere in tutti i casi al di sopra dei tre anni (oltre alla sospensione della patente, da uno a due anni).

Come funziona il meccanismo dell'alcolock

L'alcolock è un dispositivo che serve per immobilizzare completamente un veicolo. Quando l'alcolock è installato, c'è un solo modo per accedere il motore di un'auto: soffiare ed effettuare un test etilico.

Il criterio è molto restrittivo. Il decreto del ministero recita la concentrazione di alcool deve essere "non superiore a 0 mg/l", quindi esattamente pari a zero. Si può immaginare che ci sarà un lieve margine di errore dei macchinari, ma in ogni caso se il tasso alcolemico si avvicina anche solo allo 0,1 la macchina resterà ferma .

Quanto costa l'alcolock e quali sono le multe per chi non lo usa

Il prezzo di installazione dell'alcolock è stimato a circa 2mila euro. L'operazione si potrà effettuare solamente nelle autofficine autorizzate: sul sito dedicato gestito dal ministero dei Trasporti sarà pubblicato un elenco di tutti gli installatori, insieme a una lista dei vari tipo di alcolock e i modelli di veicoli con cui sono compatibili.

Oltre al prezzo iniziale, e al costo dei boccagli monouso per il soffietto che andranno comprati a parte, bisognerà poi affrontare le pratiche per un'omologazione iniziale e, periodicamente, per la taratura. Nel caso di controlli su strada, bisognerà sempre mostrare la copia originale dei documenti di installazione e taratura, quindi sarà necessario portarli con sé nel veicolo. Tutti i costi saranno a carico dell'autista condannato.

In caso di condanna, ignorare l'ordine di installare l'alcolock potrebbe costare molto caso. La multa andrà dai 158 ai 638 euro per chi viene sorpreso senza, e si unirà a una sospensione della patente da uno a sei mesi. Anche peggio per chi ha l'alcolock, ma lo manomette in qualche modo per far partire comunque l'automobile: multa raddoppiata. In più, se si viene sorpresi di nuovo alla guida in stato di ebbrezza nonostante l'alcolock tutte le sanzioni saranno aumentate di un terzo.