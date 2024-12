video suggerito

Nuovo Codice della Strada, oggi in vigore le regole su multe, cellulari e monopattini: le novità Oggi, sabato 14 dicembre, entra in vigore il nuovo Codice della Strada, approvato a novembre. Per guida in stato di ebbrezza, uso del cellulare, eccesso di velocità, monopattini elettrici e neopatentati, ci sono importanti novità. Vediamo che cosa cambia per chi si mette alla guida.

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

Oggi, sabato 14 dicembre, entrano in vigore le nuove regole previste dal Codice della Strada, approvato in via definitiva lo scorso novembre. Per guida in stato di ebbrezza, uso del cellulare, eccesso di velocità, monopattini elettrici e neopatentati, ci sono un bel po’ di novità che bisogna sapere.

Di quanto aumentano le multe nel nuovo Codice della strada

Con il nuovo Codice della strada le sanzioni vengono inasprite per chi viene beccato alla guida mentre usa il cellulare o in stato di ebrezza. In particolare, nei casi di recidiva nell'uso del telefono al volante le multe possono arrivare fino a 1400 euro, mentre se si supera di parecchio il tasso alcolemico si rischia di pagare fino a 6mila euro.

Non dovrebbe scattare invece l‘aumento automatico degli importi delle multe, previsto ogni due anni ma sospeso dal 2022, dato che il decreto Milleproroghe ha rinviato l'incremento al 2026.

Sanzioni e sospensione della patente per chi guida con il cellulare

Chi viene sorpreso a usare il cellulare al volante, dovrà pagare una multa che va dai 250 ai mille euro. E scatterà pure la sospensione della patente, che sarà di una settimana se si hanno almeno 10 punti, di quindici giorni se invece se ne ha di meno.

In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1400 euro, con perdita tra gli 8 e i 10 punti e sospensione fino a 3 mesi della patente. E attenzione, i tempi raddoppiano se l’uso del cellulare ha causato un incidente stradale.

Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti

Il tasso alcolemico massimo consentito resta di 0,5 grammi per litro di sangue, ma se lo si supera – fino a 0,8 grammi – la multa andrà dai 573 ai 2.170 euro, con annessa sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi.

Se si ha bevuto parecchio, si rischia l’arresto. Tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol nel sangue, la sanzione può arrivare a 3.200 euro, la sospensione della patente fino a un anno, e l’arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,5 grammi, le conseguenze sono ancora più gravi con patente sospesa da 1 a 2 anni, carcere fino a 1 anno e multe tra i 1500 e i 6mila euro.

In tutti i casi, una volta superato il limite alcolemico consentito, verranno tolti 10 punti dalla patente. In caso di guida in stato di ebbrezza si potrà essere obbligati a installare – a proprie spese – un alcolock: cioè una sorta di etilometro che impedisce di mettere in moto la macchina se in quel momento il tasso alcolemico supera lo zero.

Tra le norme più discusse poi c’è quella che riguarda gli stupefacenti. Per essere sanzionati basterà risultare positivi al test anti-droga. Fino a ieri non funzionava così: per far scattare la sanzione – cioè la sospensione per 3 anni della patente – un agente doveva riconoscere anche che il guidatore fosse in uno stato di alterazione psico-fisica.

Il problema però è che questi test possono rilevare delle tracce di stupefacenti anche giorni o settimane dopo che si è fatto uso. Specialmente per tutte quelle persone malate che usano cannabis a scopo terapeutico, dato che il nuovo Codice non prevede eccezioni. Al momento i pazienti sottoposti a cannabis medica – ad esempio i malati oncologici, chi soffre di epilessia, Alzheimer o Parkinson – non potrebbero guidare legalmente. A tal proposito però Salvini ha annunciato che sarà istituito un tavolo di lavoro per rivedere al più presto le regole e non penalizzare queste persone.

Revoca, sospensione e ergastolo della patente

Un’altra grande novità poi è la cosiddetta “sospensione breve” della patente che riguarda chi non ha tutti i punti previsti. In sostanza, per chi ne ha meno di venti e ad esempio, commette un’infrazione, o non indossa la cintura, oppure non possiede il seggiolino omologato per il proprio figlio, potrà scattare in automatico la sospensione. Che è di 7 giorni se si ha tra i 10 e i 19 punti, di quindici giorni per chi ne ha sotto i 10.

Il nuovo Codice introduce anche l'ergastolo della patente per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti e commette reati gravi, come ad esempio omissione di soccorso dopo aver provocaot un incidente.

Multe per eccesso di velocità e autovelox

Le multe saranno più care anche per i casi di eccesso di velocità. Se si supera di 10 km/h e non oltre i 40 il limite consentito, si paga fino a un massimo di circa 700 euro, ma se questo succede almeno due volte nel giro di un anno e all’interno di un centro abitato, i costi salgono (fino a 800 euro) e la patente verrà sospesa tra i 15 e i 30 giorni.

Per quanto riguarda gli autovelox, questi non potranno essere installati nelle strade con un limite di velocità inferiore ai 50 chilometri all'ora, ad esempio nelle zone 30. Inoltre, se si infrange il limite più volte nella stessa ora e su uno stesso tratto, la sanzione sarà solo una, ma la multa inflitta risulterà quella più grave, aumentata di un terzo.

Le nuove regole per i neopatentati nel nuovo Codice della Strada

Ci sono nuove regole anche per i neopatentati, che potranno guidare macchine più potenti, fino a 75 kw/t, ma questo limite rimarrà valido per i primi tre anni (mentre prima anche se il livello di potenza era più basso valeva solo un anno).

Per quanto riguarda il tasso alcolemico, invece, il limite resta zero ed è valido per tre anni.

Obblighi e divieti per bici e monopattini

Per i monopattini elettrici ci sarà l’obbligo di casco, targa e assicurazione, anche se occorre fare precisazione. Mentre tutte le sanzioni su uso del cellulare, eccesso di velocità e stato di ebbrezza partono subito, per le regole sui monopattini bisognerà aspettare che i ministeri competenti emanino i decreti attuativi, che le renderanno operative. Il che potrebbe richiedere anche diversi mesi).

Per tutelare i ciclisti inoltre, ci sarà l'obbligo per chi guida di stare a un metro e mezzo di distanza quando si sorpassa una bicicletta.

Tutte le altre norme contenute nel nuovo Codice della Strada

Un'altra norma riguarda l'abbandono degli animali in strada. Chi lo fa dovrà pagare un'ammenda dai 1.300 ai 13mila euro circa con revoca o sospensione della patente, fino a un massimo di un anno. Se l'abbandono di un animale causa un incidente stradale mortale, potrà scattare il reato omicidio stradale.

Altre regole riguardano la circolazione urbana e le Zone a traffico limitato (Ztl). I nuovi limiti potranno essere introdotti sono se sussistono necessità di ridurre le emissioni di Co2 e di salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente.