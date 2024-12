video suggerito

Bloccato l'aumento automatico delle multe nel 2025, come cambiano con il nuovo Codice della strada L'anno prossimo sarebbe scattato un aumento automatico degli importi delle multe, che dovrebbe avvenire ogni due anni ma è sospeso dal 2022. Così, gli importi delle nuove sanzioni previste dal Codice della strada non avranno un ulteriore incremento poche settimane dopo l'entrata in vigore.

A cura di Luca Pons

Gli autisti potrebbero aver ‘evitato il peggio', per quanto riguarda le multe stradali. Infatti, anche se tra pochi giorni entrerà in vigore il nuovo Codice della strada che prevede nuove sanzioni e importi aumentati, c'era il rischio che le somme da pagare salissero ancora di più dal 1° gennaio 2025. Un rischio rimandato all'anno prossimo, dato che con il decreto Milleproroghe la scadenza è stata spostata al 2026.

Perché le multe non aumenteranno in automatico nel 2025

L'aumento in questione è previsto dal Codice della strada – sia quello ‘vecchio' sia con le modifiche apportate nella nuova versione. Di norma, ogni due anni l'importo delle multe va aggiornato all'inflazione. Per restare al passo con i prezzi e con il valore del denaro, insomma, le sanzioni devono crescere.

La sospensione era scattata a fine 2022, in un periodo di inflazione molto alta, per evitare che le multe subissero un aumento decisamente importante. Dal 2025 il sistema avrebbe dovuto riprendere a funzionare normalmente, con un incremento che avrebbe potuto essere – a seconda delle interpretazioni, o del 6% o addirittura del 17,7%. Ma, come detto, un passaggio del nuovo decreto Milleproroghe ha deciso di prolungare la sospensione fino al 1° gennaio 2026 "in considerazione dell’eccezionale situazione economica".

Le associazioni dei consumatori, tra cui l'Unione nazionale consumatori, hanno chiesto che l'aumento automatico delle multe non venga solo rinviato, ma annullato del tutto. O perlomeno che si chiarisca che dovrà essere tenute in considerazione solo l'inflazione dei due anni precedenti (quindi 2024 e 2025), e non quella di tutto il periodo in cui gli aumenti non sono scattati. Anche perché, in quel caso, nel 2026 si dovrebbe affrontare un incremento probabilmente vicino al 20%.

Quali sono gli importi delle multe nel nuovo Codice della strada

Scongiurato l'aumento automatico, resta comunque il fatto che con il nuovo Codice della strada scatteranno sanzioni più alte per diverse violazioni. Tra le multe che hanno attirato più l'attenzione c'è quella per chi usa il cellulare alla guida: si va da 250 a mille euro, mentre in casi di recidiva si può salire fino a 1.400 euro. In più, l'uso dello smartphone comporterà anche la sospensione breve della patente: da sette a quindici giorni alla prima violazione, da tre a sei mesi se l'utilizzo del cellulare ha causato un incidente.

Anche senza aumento automatico nel 2025, saliranno con il nuovo Codice gli importi delle multe per la guida in stato di ebbrezza. Fino a 2.170 euro se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8, fino a 3.200 euro se va da 0,8 a 1,5, e infine fino a 6mila euro se si superano gli 1,5 grammi di alcool per litro di sangue.

Un'altra violazione tra le più comuni, l'eccesso di velocità, vedrà un netto aumento della multa. Si dovrà pagare dai 220 agli 880 euro, se si supera il limite per più di due volte nello stesso anno e in un centro abitato. Il divieto di sosta, a sua volta, costerà di più: per il parcheggio nelle corsie o fermate di autobus si andrà dai 165 ai 660 euro, per quello nei posteggi riservati a persone con disabilità da 330 a 990 euro.