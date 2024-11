Come cambiano le multe nel Codice della Strada, i nuovi importi: fino a 1400 euro per cellulare alla guida

video suggerito

Con il nuovo Codice della strada, diventato legge, ci saranno importanti novità per chi guida in stato di ebrezza, per chi usa il cellulare al volante, ma anche per monopattini elettrici e per i limiti riguardanti i neopatentati. Vediamo che cosa cambia.

A cura di Giulia Casula

Con l'approvazione del Nuovo Codice della Strada, che ieri è diventato ufficialmente legge, ci saranno diversi cambiamenti che riguardano sia le multe che i margini di tolleranza per gli automobilisti che non rispettano le norme.

Chi verrà sorpreso mentre usa il cellulare alla guida, ad esempio, dovrà pagare una multa che potrà arrivare fino a mille euro e rischierà di vedersi sospendere la patente per 7 giorni. La stretta toccherà anche chi guida sotto stupefacenti o in stato di ebbrezza, con sanzioni particolarmente severe in presenza di un tasso alcolemico più alto.

Altre novità riguardano i limiti per i neopatentati, la revoca della patente per chi abbandona gli animali per strada e gli obblighi per i monopattini elettrici, tra cui quello di indossare sempre il casco.

Fino a 1400 euro di multa per chi guida con il cellulare

Per la guida con il cellulare, le multe potranno andare da 250 a mille euro. A chi verrà sorpreso mentre usa lo smartphone, la patente verrà sospesa per 7 giorni, che saliranno a 15 nel caso in cui i punti siano meno di dieci.

Nei casi di recidiva, la sanzione diverrà più salata, fino a 1.400 euro, e comporterà la perdita tra gli 8 e i 10 punti dalla patente, che potrà essere sospesa per un periodo dai tre mesi fino a un massimo di sei, se l'uso del cellulare ha causato un incidente stradale.

Da 1500 a 6000 euro di sanzione per la guida in stato di ebbrezza

Un'altra stretta importante riguarda la guida in stato di ebrezza. Le sanzioni, che in tutti i casi prevedono la perdita di dieci punti della patente, saranno più pesanti a seconda del tasso alcolemico. In particolare le multe andranno:

da 573 a 2.170 euro, con sospensione da tre a sei mesi della patente, se il tasso alcolemico nel sangue è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi di alcool per litro di sangue;

con sospensione da tre a sei mesi della patente, se il tasso alcolemico nel sangue è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi di alcool per litro di sangue; da 800 a 3.200 euro se il tasso alcolemico risulta tra 0,8 e 1,5 grammi al litro. In tal caso, oltre alla sospensione della patente da sei mesi fino a un anno, potrà scattare anche l'arresto;

se il tasso alcolemico risulta tra 0,8 e 1,5 grammi al litro. In tal caso, oltre alla sospensione della patente da sei mesi fino a un anno, potrà scattare anche l'arresto; da 1.500 a 6mila euro, se il tasso supera 1,5 grammi al litro. In tali circostanze l'arresto potrà arrivare fino a un anno, e la patente verrà sospesa per un periodo compreso tra uno a due anni.

Per i neopatentati il divieto assoluto di superare – anche di un minimo – la soglia di tasso alcolemico, che deve essere pari a zero, vigerà per tre anni.

Inoltre, il nuovo Codice prevede anche la possibilità di obbligare chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza a installare un alcolock, che impedisce di mettere in moto il veicolo se non si ha superato il test etilico.

Come cambiano le multe per l'eccesso di velocità

Sanzioni inasprite anche per chi eccede il limite di velocità tra 10 e 40 Km/h. Se la violazione accade in un centro abitato e viene ripetuta più di due volte in un anno, seguirà la sospensione della patente fino a 30 giorni. Ma non solo, in questo caso la multa costerà da 220 euro a 880 euro.

Crescono le sanzioni per il divieto di sosta

Crescono le sanzioni anche per chi parcheggia in divieto di sosta. Ad esempio, nel caso di sosta in un'area riservata alle persone disabili, le multe andranno dai 330 ai 990 euro.

Chi parcheggia la propria auto sulle corsie o nelle fermate degli autobus, dovrà pagare una multa che costerà dai 165 ai 660 euro.

Circolazione urbana e Ztl

Altre novità hanno a che fare con la circolazione urbana e le Zone a traffico limitato (Ztl). Potranno essere introdotti nuovi limiti alla circolazione delle auto esclusivamente in presenza di necessità di ridurre le emissioni di Co2 e di salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente.

Per quel che riguarda le Ztl, non saranno più previste sanzioni multiple nel caso in cui si entri nella zona a traffico limitato quando ancora è consentito, ma nel frattempo sia scattato il divieto.

Ammenda fino a 10.000 euro per chi abbandona gli animali in strada

Ora chi abbandonerà il proprio animale in strada, sarà costretto a pagare una multa dai 1.300 ai 13mila euro circa e vedrà sospendersi la patente, fino a un massimo di un anno. La questione si complica se l'abbandono di un animale causa un incidente stradale in cui perde la vita qualcuno. In questo caso potrebbe scattare il reato di omicidio stradale.

Cosa cambia per le multe con l'Autovelox

Cambiamenti anche per le regole sugli autovelox. Per questi ultimi partirà il divieto di installazione nelle strade con un limite di velocità inferiore ai 50 chilometri all'ora, ad esempio nelle zone 30.

Per quanto riguarda le multe, la novità principale riguarda quelle comminate se si viola il limite ripetutamente nella stessa ora. Chi viene sanzionato dovrà pagare una sola volta, ma la multa inflitta sarà quella più grave, aumentata di un terzo.