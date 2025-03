video suggerito

Scatta l’Alcolock obbligatorio sulle auto: da quando, quanto costa e chi dovrà usarlo L’alcolock, strumento che permette di accendere il motore della macchina solo se il tasso alcolemico è sotto lo 0,1, diventerà obbligatorio a breve. Il costo per installarlo è di circa duemila euro, a cui si aggiungono le altre spese. E chi non lo fa dovrà pagare multe salate. Ecco tutte le informazioni su come usarlo e chi dovrà metterlo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo Codice della strada varato dal governo Meloni prevede l'obbligo di installare l'alcolock per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. La novità non è ancora entrata in vigore, ma potrebbe farlo in estate, dato che il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini ha quasi ultimato il decreto attuativo necessario.

L'alcolock è un meccanismo che permette di accendere il motore dell'auto solo se il conducente dimostra di avere un tasso alcolemico al di sotto di una certa soglia: 0,1 grammi al litro, molto più bassa di quella normalmente prevista come limite per la guida. Il costo si aggira, secondo diverse stime, attorno ai duemila euro. La spesa per l'installazione sarà tutta a carico dell'autista. E per chi non rispetta l'obbligo ci saranno multe fino a oltre 600 euro.

Quando parte l'obbligo di alcolock

Non c'è ancora una data esatta per l'avvio dell'obbligo di installare l'alcolock, ma si può avere un'idea delle tempistiche. Il Corriere della Sera ha riportato che il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini avrebbe già inviato il testo del decreto attuativo a Bruxelles, per una revisione. L'Ue dovrebbe avere tempo fino al 18 giugno per replicare, poi serviranno altri passaggi e le ultime verifiche formali, prima del via libera.

Leggi anche Quanto sono diminuiti gli incidenti e i morti con il nuovo Codice della strada

Anche se non ci sono tempi certi, quindi, si possono fare delle ipotesi. Se non ci saranno particolari intoppi tecnici, come avvenuto invece con il decreto sugli autovelox, la norma potrebbe anche entrare in vigore nel corso dell'estate – ad esempio a luglio.

Chi dovrà installare l'alcolock

L'obbligo di installare l'alcolock scatterà per tutte le persone che vengono condannate per guida in stato di ebbrezza e che erano al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,8. In particolare, se la l'alcol era tra gli 0,8 e l'1,5 grammi al litro, l'alcolock dovrà essere mantenuto per un periodo di due anni. Se invece si superano gli 1,5 grammi di alcol al litro, allora la durata dell'obbligo dovrà essere di almeno tre anni.

Come funziona il meccanismo

Il meccanismo dell'alcolock fa sì che, per accendere il motore dell'auto, l'autista debba prima di tutto soffiare e dimostrare di avere un tasso alcolemico entro il limite previsto. In caso contrario, la macchina non parte. Qui c'è la prima particolarità da tenere a mente: il tasso consentito dall'alcolock è molto più basso di quello previsto normalmente per legge. La macchina partirà solo se il tasso è sotto lo 0,1 mentre per legge chi non ha un alcolock può mettersi alla guida fino allo 0,5.

L'altro aspetto particolare è che, naturalmente, l'alcolock non distingue tra un autista e l'altro. Questo significa che se la macchina in questione è usata da più persone – ad esempio se è l'unico mezzo a disposizione di una famiglia – chiunque la voglia usare dovrà sottoporsi al test ogni volta. A prescindere che si tratti della persona condannata o meno, quindi, sarà sempre necessario che il tasso alcolemico sia meno di 0,1.

Concretamente, lo strumento si potrà installare solo nelle officine autorizzate. Servirà un'omologazione iniziale e poi una taratura periodica. Sia l'omologazione che la taratura dovranno essere dimostrate in caso di eventuali controlli, quindi bisognerà sempre avere con sé i relativi documenti .

Quanto costa l'alcolock

Il prezzo stimato per installare un alcolock è di circa duemila euro, anche se naturalmente la tariffa può variare in base all'officina. Gli autisti che devono installare lo strumento dovranno anche pagare la taratura da effettuare periodicamente e la manutenzione, oltre al fatto che per usare l'alcolock serviranno dei boccagli monouso (anche questi da comprare separatamente).

Tutto questo, naturalmente, senza contare le eventuali multe per chi dovesse nuovamente infrangere le norme della strada. In particolare, non installare l'alcolock nonostante l'obbligo causerà una sanzione tra i 158 e i 638 euro, con patente sospesa da uno a sei mesi. Manomettere lo strumento (cosa che sarà visibile perché c'è un sigillo che si distrugge se si prova a far partire comunque l'auto) porterà a raddoppiare le multe.