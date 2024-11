video suggerito

Nuovo codice della strada, cosa cambia per multe, monopattini e per chi parla al cellulare alla guida Approvato il nuovo Codice della strada, le nuove regole subito in vigore: stretta per chi usa il cellulare alla guida, per chi si mette al volante dopo aver bevuto o dopo aver fatto uso di stupefacenti. Norme più stringenti anche per i monopattini, che avranno l'obbligo di targa, casco e assicurazione. Vediamo cosa cambia.

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esulta per l'approvazione del ddl sul nuovo codice della strada, che ha ricevuto l'ok anche del Senato: "È finalmente legge. Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale vera. Avanti così".

Il testo, che era già stato approvato dalla Camera, è formato da 36 articoli. Si va dall'inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, per chi si mette al volante dopo aver bevuto o dopo aver fatto uso di stupefacenti, alla stretta per i monopattini, che avranno l'obbligo di targa, casco e assicurazione. Inoltre, è prevista la sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada, e fino a 7 anni di reclusione se questa azione provoca un incidente stradale mortale.

Quando entrano in vigore le nuove norme

Il nuovo codice della strada è stato approvato in via definitiva e le nuove norme entrano subito in vigore. Bisogna comunque aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – probabilmente la prossima settimana – e poi scatterà il periodo di vacatio legis, che darà il tempo ai cittadini di informarsi sulle nuove regole. L'articolo 35 del testo affida comunque al governo la delega per il riordino totale del Codice della strada entro 12 mesi in materia di motorizzazione e circolazione.

Tutte le novità del nuovo Codice della strada

Telefonini

Tra le principali novità, una stretta per chi guida usando il cellulare: previste multe che vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro e a questo si aggiunge la sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. Se i punti sono meno di 10 allora la sospensione sale a 15 giorni. Per i recidivi poi, la multa sale fino a 1.400 euro con sospensione della patente fino a tre mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti.

Eccesso di velocità

Inasprita la sanzione per violazione del limite di velocità tra 10 e 40 Km/h; se commessa dentro il centro abitato per almeno due volte in un anno, scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni e sanzione di 220 euro.

Guida in stato di ebrezza

Sanzioni più severe per chi giuda in stato di ebrezza. Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si rischia una multa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si rischia l'arresto fino a 6 mesi, un'ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, è previsto l'arresto con una pena da 6 mesi e un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni.

Una delle novità più significative riguarda l'utilizzo dell'alcolock, il dispositivo associato al sistema di avviamento dell'auto in grado di registrare il tasso alcolemico del conducente. Il dispositivo dovrà essere obbligatoriamente installato a bordo dell'auto di chi viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. In questo caso verrà segnalata sulla patente la dicitura "limite dell'uso" alla guida, e potrà guidare solo con tasso alcolemico zero. L'assunzione di alcol viene rilevata dall'alcolock soffiandoci dentro.

Si inaspriscono poi le pene per chi alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver fatto uso di stupefacenti provoca un incidente mortale o con lesioni gravissime. In questi casi le pene per omicidio stradale diventano più pesanti: da 2 a 7 anni.

Sostanze stupefacenti

Per chi risulta positivo ai test antidroga scatta la sospensione immediata della patente e la revoca di tre anni in caso di conferma dei primi accertamenti. Se prima era necessario provare che il conducente fosse in uno stato di alterazione psico-fisica, adesso basta un test tossicologico positivo per far scattare la revoca della patente.

Neopatentati

L'accesso dei neopatenati alle ‘supercar' è stato fatto slittare da uno a tre anni dal conseguimento della patente. Ma viene innalzato il limite massimo di potenza consentito, da 55 kw/t a 75 kw/t e fino a 105 kw/t per i veicoli elettrici o ibridi. Per quanto riguarda invece il foglio rosa, questo verrà rilasciato solo dopo aver effettuato in autoscuola un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna.

Animali abbandonati

Scatta inoltre la revoca o la sospensione della patente per chi abbandona gli animali per strada. In questo caso i trasgressori rischiano di rimanere senza patente fino a un anno, ma rischiano pure il carcere, fino a sette anni, se con le loro azioni causano incidenti mortali o feriti.