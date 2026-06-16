Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 16 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 giugno 2026: le estrazioni sono in diretta con tutti i numeri vincenti, le vincite e le quote di questa sera in tempo reale. In aggiornamento i concorsi di oggi: al SuperEnalotto si vincono 179,6 milioni di euro per la sestina fortunata.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 16 giugno 2026: le estrazioni in diretta su Fanpage.it con tutti i numerivincenti, compresi oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i numeri Jolly e Superstar del SuperEnalotto. Per chi indovina la sestina vincente di questa sera ci sono in palio 179,6 milioni di euro: il jackpot al SuperEnalotto, infatti, continua a crescere dal momento che ancora nessuno è riuscito a centrare il 6 vincente dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Si ricorda che per tentare la fortuna alle lotterie, è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che i concorsi si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati su tutte le ruote.

SuperEnalotto, la sestina vincente di martedì 16 giugno 2026

Combinazione vincente: 33 – 66 – 80 – 28 – 4 – 35

33 – 66 – 80 – 28 – 4 – 35 Numero Jolly: 48

48 Numero Superstar: 72

72 Jackpot: 179.600.000€

Lotto, i numeri vincenti di martedì 16 giugno 2026

Bari: 50 – 42 – 62 – 52 – 7

50 – 42 – 62 – 52 – 7 Cagliari: 41 – 18 – 67 – 64 – 79

41 – 18 – 67 – 64 – 79 Firenze: 64 – 10 – 21 – 20 – 84

64 – 10 – 21 – 20 – 84 Genova: 15 – 12 – 37 – 74 – 8

15 – 12 – 37 – 74 – 8 Milano: 10 – 44 – 88 – 20 – 58

10 – 44 – 88 – 20 – 58 Napoli: 34 – 15 – 47 – 23 – 60

34 – 15 – 47 – 23 – 60 Palermo: 36 – 44 – 51 – 3 – 84

36 – 44 – 51 – 3 – 84 Roma: 61 – 16 – 29 – 26 – 63

61 – 16 – 29 – 26 – 63 Torino: 40 – 70 – 6 – 73 – 1

40 – 70 – 6 – 73 – 1 Venezia: 18 – 19 – 17 – 44 – 27

18 – 19 – 17 – 44 – 27 Nazionale: 26 – 79 – 22 – 4 – 90

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 34 – 36 – 37 – 40 – 41 – 42 – 44 – 50 – 61 – 62 – 64 – 67 – 70

Numero oro: 50

Doppio oro: 50, 42

Numeri extra del 10eLotto: 3 – 6- 7 – 17 – 20 – 23 – 26 – 29 – 47 – 51 – 52 – 73 – 74 – 79 – 88

I simboli estratti al Simbolotto

11 – TOPI

6 – LUNA

5 – MANO

34 – TESTA

28 – OMBRELLO

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto è necessario scegliere fino a cinque numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. Le ruote cittadine sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro: si può vincere centrando ambo, terno, quaterna e cinquina. Al Gioco del Lotto è abbinato anche il Simbolotto, per il quale vengono estratti dei simboli a ogni estrazione e si può vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione fino a 5 simboli.

Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario puntare un minimo di 1 euro indovinando una combinazione di gioco fino a 6 numeri, scelti da 1 a 90. Si può vincere indovinando il 2, 3, 4, 5+1 e 6. Il 5+1 si vince aggiungendo alla combinazione scelta il numero Jolly, che viene estratto per ogni concorso. Per provare ad aumentare le possibilità di vincita è possibile scegliere di giocare anche il numero Superstar, al costo di 0.50 centesimi.

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