Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 16 giugno 2026: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 16 giugno 2026: le estrazioni in diretta su Fanpage.it con tutti i numerivincenti, compresi oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i numeri Jolly e Superstar del SuperEnalotto. Per chi indovina la sestina vincente di questa sera ci sono in palio 179,6 milioni di euro: il jackpot al SuperEnalotto, infatti, continua a crescere dal momento che ancora nessuno è riuscito a centrare il 6 vincente dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Si ricorda che per tentare la fortuna alle lotterie, è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che i concorsi si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati su tutte le ruote.
SuperEnalotto, la sestina vincente di martedì 16 giugno 2026
- Combinazione vincente: 33 – 66 – 80 – 28 – 4 – 35
- Numero Jolly: 48
- Numero Superstar: 72
- Jackpot: 179.600.000€
Lotto, i numeri vincenti di martedì 16 giugno 2026
- Bari: 50 – 42 – 62 – 52 – 7
- Cagliari: 41 – 18 – 67 – 64 – 79
- Firenze: 64 – 10 – 21 – 20 – 84
- Genova: 15 – 12 – 37 – 74 – 8
- Milano: 10 – 44 – 88 – 20 – 58
- Napoli: 34 – 15 – 47 – 23 – 60
- Palermo: 36 – 44 – 51 – 3 – 84
- Roma: 61 – 16 – 29 – 26 – 63
- Torino: 40 – 70 – 6 – 73 – 1
- Venezia: 18 – 19 – 17 – 44 – 27
- Nazionale: 26 – 79 – 22 – 4 – 90
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto serale: 10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 34 – 36 – 37 – 40 – 41 – 42 – 44 – 50 – 61 – 62 – 64 – 67 – 70
- Numero oro: 50
- Doppio oro: 50, 42
- Numeri extra del 10eLotto: 3 – 6- 7 – 17 – 20 – 23 – 26 – 29 – 47 – 51 – 52 – 73 – 74 – 79 – 88
I simboli estratti al Simbolotto
- 11 – TOPI
- 6 – LUNA
- 5 – MANO
- 34 – TESTA
- 28 – OMBRELLO
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per tentare la fortuna al Gioco del Lotto è necessario scegliere fino a cinque numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. Le ruote cittadine sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro: si può vincere centrando ambo, terno, quaterna e cinquina. Al Gioco del Lotto è abbinato anche il Simbolotto, per il quale vengono estratti dei simboli a ogni estrazione e si può vincere fino a 10.000 euro indovinando una combinazione fino a 5 simboli.
Come funziona il SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto è necessario puntare un minimo di 1 euro indovinando una combinazione di gioco fino a 6 numeri, scelti da 1 a 90. Si può vincere indovinando il 2, 3, 4, 5+1 e 6. Il 5+1 si vince aggiungendo alla combinazione scelta il numero Jolly, che viene estratto per ogni concorso. Per provare ad aumentare le possibilità di vincita è possibile scegliere di giocare anche il numero Superstar, al costo di 0.50 centesimi.