Cos’è la Bacheca dei sistemi del Superenalotto: così con 5 euro hanno vinto 4 milioni a testa Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato ieri sera al SuperEnalotto, dopo un’assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla “Bacheca dei sistemi”, con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. Ma come funziona questa giocata?

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

E alla fine dopo oltre un anno e mezzo qualcuno ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto: ben 371 milioni (il più alto di sempre), che però non andranno ad un unico fortunato, bensì a 90 giocatori che avevano acquistato una quota di un classico "sistemone".

La sestina vincente (1, 38, 47, 52, 56, 66; numero jolly 72; numero Superstar 23) è stata infatti realizzata sulla cosiddetta ‘Bacheca dei Sistemi'. Il montepremi è stato distribuito, appunto, in 90 schede. Ogni vincitore vince 4 milioni di euro (4.123.704,71 per la precisione).

Cos'è la bacheca dei sistemi del Superenalotto

La Bacheca dei sistemi, si apprende da agipronews, è la "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto martedì 14 febbraio 2023, numeri vincenti e quote

L’ultimo Jackpot vinto con la "Bacheca dei sistemi" risale ai 177 milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

Chi ha vinto i 371 milioni di euro

Le 90 quote vincenti sono state acquistate praticamente in tutta Italia. A farla da padrona è stata la Campania con 14 vincite di cui 6 solo in provincia di Avellino. Le altre sono Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1.

Senza vincite solo la Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Come riscuotere la vincita

Per poter intascare la vincita si hanno 90 giorni di tempo: la ricevuta vincente deve essere fatta pervenire presso gli uffici premi di Sisal che si trovano a Roma e Milano. Per mantenere la privacy, il vincitore spesso richiede l’aiuto di un legale o di un notaio che riscuote la vincita per conto loro in cambio di una percentuale di riscossione (circa 3%9.

A quanto ammonta il nuovo montepremi del Superenalotto

Intanto il jackpot del Superenalotto riparte già da 54,7 milioni di euro grazie al tesoretto accumulato nei concorsi scorsi senza vincitori.