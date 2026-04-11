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Un Picasso da 1 milione di euro sta per essere venduto per soli 116 euro in Francia

Acquistando per 100 euro un biglietto da 100 euro di una lotteria in Francia ci si potrà aggiudicare “Tête de Femme”, capolavoro di Picasso del valore di oltre un milione di euro.
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A cura di Davide Falcioni
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Tête de Femme
Tête de Femme

È possibile portarsi a casa un capolavoro del Cubismo con lo stesso budget di una cena fuori, magari in un ristorante di alto livello? La risposta è sì, grazie alla nuova edizione dell'iniziativa benefica che mette in palio a Parigi un'opera originale di Pablo Picasso. Con un investimento di soli 100 euro, infatti, un fortunato vincitore potrà aggiudicarsi un pezzo di storia dell'arte dal valore stimato ben superiore al milione di dollari.

L’opera protagonista dell'estrazione è "Tête de Femme", realizzata nel 1941. Non si tratta di un lavoro minore: il dipinto è stato concepito nello storico studio parigino di Rue des Grands-Augustins, lo stesso luogo in cui il maestro spagnolo diede vita al suo monumentale "Guernica". Nonostante la stima ufficiale parli di un milione di dollari, l'erede dell'artista, Olivier Widmaier Picasso, suggerisce che il valore reale sia molto più alto, rendendo il premio una delle opportunità più interessanti mai viste nel settore del collezionismo privato.

Il meccanismo per aggiudicarsi il capolavoro è semplice ma efficace: sono stati messi in vendita 120mila biglietti a 100 euro ciascuno. L'obiettivo non è il profitto, ma la solidarietà. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Alzheimer’s Research Foundation, eccellenza europea nella ricerca clinica contro le malattie neurodegenerative. Questa formula non è nuova: in passato, la lotteria ha già finanziato il recupero del patrimonio storico in Libano e garantito l'accesso all'acqua potabile durante l'emergenza sanitaria del 2020.

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Cosa farne di un Picasso autentico? Secondo la filosofia dello stesso autore, il vincitore avrà carta bianca. Come ricordato dal nipote Olivier, Picasso era un uomo generoso che amava donare le proprie opere lasciando ai destinatari la totale libertà di scelta. Il futuro proprietario di "Tête de Femme" potrà dunque decidere se custodirlo gelosamente nel proprio salotto, prestarlo a un museo per la pubblica visione oppure tornare sul mercato e rivenderlo per cifre a sei zeri.

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