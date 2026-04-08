Interrail, via al clic day per i 18enni che vogliono viaggiare in treno in Europa: in palio 40 mila biglietti gratuiti

Dalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, via alle candidature per il pass gratuito DiscoverEU, iniziativa Ue legata a Erasmus+. In palio 40mila biglietti per viaggiare in treno in Europa, destinati ai nati tra luglio 2007 e giugno 2008. È possibile inviare le domande online entro le 12 del 22 aprile 2026.

Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, è possibile candidarsi per ottenere uno dei pass gratuiti di DiscoverEU, l’iniziativa promossa dall’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+. In palio ci sono 40 mila biglietti per viaggiare in treno attraverso il continente, un’occasione riservata ai neo diciottenni per esplorare l’Europa senza costi di trasporto.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di martedì 22 aprile 2026 esclusivamente online. Per l’Italia sono disponibili quasi 5 mila pass, su un totale complessivo distribuito tra i Paesi aderenti.

A chi spetta il pass gratuito per viaggiare in Europa in treno: i requisiti

L’iniziativa è rivolta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Possono partecipare i cittadini o residenti degli Stati membri dell’Unione europea, ma anche dei Paesi associati al programma Erasmus+ come Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia.

Per completare la candidatura è necessario avere un documento valido — carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno — da inserire durante la registrazione. È inoltre richiesta la compilazione di una dichiarazione e la partecipazione a un breve quiz sull’Unione europea.

Come ottenere il pass per l'Interrail gratuito: la procedura online

La domanda va presentata attraverso il portale ufficiale DiscoverEU. Dopo aver inserito i propri dati, i candidati devono rispondere a un questionario: si tratta di una selezione che, insieme al sorteggio finale, determinerà l’assegnazione dei pass.

È possibile candidarsi anche in gruppo, fino a un massimo di quattro persone, a patto che tutti rispettino i requisiti richiesti. In questo caso viene utilizzato un codice condiviso per collegare le domande.

Destinazioni visitabili e durata del pass DiscoverEu

Chi viene selezionato riceverà un DiscoverEU Travel Pass, simile a un Interrail, che consente di viaggiare gratuitamente per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese.

Il pass è valido in 33 Paesi europei e potrà essere utilizzato tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Oltre ai treni, sono previste soluzioni alternative per chi vive in aree remote o su isole.

Ai vincitori sarà inoltre assegnata una carta sconti, utile per riduzioni su alloggi, trasporti locali, attività culturali e sportive. Un’opportunità che, oltre al viaggio, punta a favorire l’incontro tra coetanei e la scoperta diretta dei diversi Paesi europei.