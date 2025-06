video suggerito

Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026: i prezzi e dove acquistarli Cesare Cremonini sarà in concerto a Roma, Milano, Reggio Emilia e Firenze nel 2026, da oggi è possibile acquistare i biglietti per i titolari Mastercard: ecco quanto costano e quali possibilità di acquisto ci sono.

A cura di Francesco Raiola

Cesare Cremonini – ph Erika Serio

Cesare Cremonini ha tenuto i primi due concerti nel suo tour negli stadi al San Siro di Milano, con quasi 100 mila persone che sono accorse nella struttura per godere il suo show che è tutto sold out. Nei giorni scorsi il cantautore bolognese ha annunciato che il suo tour – quello di Alaska Baby, centrale nella scaletta delle serate – durerà per circa due anni e mezzo e così dopo il sold out di queste 12 tappe, Cremonini ne ha annunciate altre quattro per il 2026. L'artista sarà, infatti, per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno e alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno. I biglietti per i quattro concerti sono disponibili a partire da oggi.

Quanto costa il biglietto per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026

Il concerto al San Siro di Milano – ph Erika Serio

Da oggi sono disponibili i biglietti per Cremonini Live26, i quattro concerti che il cantautore ha annunciato ben prima di cominciare il tour negli stadi che era già tutto esaurito. Per quanto riguarda i prezzi. Oggi potranno acquistarlo in anteprima solo i possessori di Mastercard, per tutti gli altri l'appuntamento è per la vendita libera. I prezzi dei biglietti sono stati stabiliti in anticipo dal tour, per il posto unico il prezzo è di 68,31€ mentre per il PIT il prezzo è 86,94€ – tutto incluse le commissioni – mentre per i pacchetti speciali i prezzi cambiano, quindi il Pit Gold Early Entry costerà 200,50, escluse commissioni, e include un biglietto di PIT Gold, l'ingresso anticipato prima dell’apertura cancelli e un gadget del tour esclusivo per gli acquirenti del pacchetto, mentre il Pit Gold Vip Terrace costa 330.50 € e include un biglietto di PIT Gold, l'accesso alla show TERRACE con musica, open bar (vino, birra, soft drinks) e dinner buffet (la Terrace sarà aperta fino a fine show ed è situata in una posizione che permette la visione dello spettacolo) e un gadget del tour esclusivo per gli acquirenti del pacchetto.

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026

Per quanto riguarda la possibilità d'acquisto dei biglietti per i quattro concerti evento che Cesare Cremonini terrà nel 2026, i biglietti sono disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10 di martedì 17 giugno su www.priceless.com/music mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di giovedì 19 giugno su www.livenation.it/cremonini.