Concerti Cesare Cremonini nel 2026: annunciate quattro nuove date, quando inizia la vendita dei biglietti In attesa dell'esordio del tour negli stadi Cesare Cremonini ha annunciato quattro concerti nel 2026 a Roma, Milano, Firenze e Reggio Emilia. Ecco come acquistare i biglietti.

Redazione Music

Cesare Cremonini in concerto

Non è ancora ufficialmente cominciato il suo tour negli stadi che Cesare Cremonini ha annunciato quattro concerti in luoghi speciali per il 2026. L'artista bolognese, per ora, si è esibito solo per la data zero del suo tour, in attesa delle prime due date che saranno allo stadio San Siro domenica 15 e lunedì 16 giugno, ma visto che i concerti sono già tutti sold out il cantautore ha pensato bene di annunciare altri eventi che lo vedranno impegnato per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, suonerà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, per tornare all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno, e infine alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.

Quando inizia la vendita dei biglietti di Cremonini

Questi stadi, quindi, saranno una grande prova generale per un salto in location ancora più grandi per Cremonini, con la possibilità di bissare le centinaia di persone che quest'anno hanno deciso di mandare sold out tutti i suoi concerti. Per quanto riguarda i biglietti del CREMONINI LIVE26 saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 giugno su www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di giovedì 19 giugno sul sito ufficiale di Live Nation, nella pagina dedicata all'artista.

Le date del CREMONINI LIVE26

Quest'anno Cremonini ha preparato uno spettacolo intenso con 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi. Quello del prossimo anno sarà, si immagina, altrettanto stupefacente. Ecco le date:

Circo Massimo di Roma – 6 giugno

di Roma – 6 giugno Ippodromo SNAI La Maura di Milano – 10 giugno

di Milano – 10 giugno Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena – 13 giugno

– 13 giugno Visarno Arena di Firenze – 17 giugno