Eddie Brock sul tour annullato: “Venduto meno di quanto volessimo, il 3 maggio annunciamo i concerti riprogrammati”

Eddie Brock parla ai fan su IG

Eddie Brock ha voluto chiarire i motivo dell'annullamento del suo tour estivo. Il cantautore romano ha voluto prendere direttamente parola, dopo che i media, compreso Fanpage, avevano sottolineato come i concerti estivi fossero stati cancellati senza dare alcuna spiegazione. Brock – autore di "Non è mica te" – avrebbe voluto dire tutto il 3 maggio, quando aveva dato appuntamento ai fan al Pincio, ma intanto ha preferito anticipare cosa è successo. Come previsto questa decisione ha a che fare con la scarsa vendita di biglietti di alcune date. Il cantante non si nasconde dietro a un dito o alle classiche giustificazioni, ma spiega che alcune date non avevano venduto quanto speravano e così hanno preferito convogliare quel pubblico su altri appuntamenti.

Il cantautore, tra i protagonisti dell'ultimo Sanremo con la canzone "Avvoltoi", ha detto: "Il tour dei club è andato benissimo, meglio di quanto ci aspettassimo. Alcune date invece del tour estivo non stavano vendendo quanto alla fine ci aspettavamo, perché succede, così abbiamo deciso di convogliare tutto in altri appuntamenti". Il cantante, quindi, fa pensare che saranno annunciate altre date, presumibilmente in autunno, che cercheranno di fare all in come successo nelle quattro date che ha fatto tra fine marzo e inizio aprile in alcuni club tra Milano, Roma, Napoli e Cosenza.

Eddie Brock in concerto nei club

Il problema è che l'annuncio delle date era stato fatto con troppo anticipo, sia rispetto al risultato del Festival che di quello che avrebbero visto nei club. Brock ci tiene a sottolineare come questa estate avrà modo di incontrare i fan: il cantante, infatti, parteciperà senz'altro a tutte le rassegne delle radio che costellano la stagione estiva, e accompagnano il pubblico con gli artisti più trasmessi dalle radio: "Quest'estate sarà pienissima, ci vedremo tutte le parti, purtroppo per voi mi vedrete molto" ha detto Brock che il 3 maggio spiegherà con più precisione quali sono gli appuntamenti che terrà.

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"Io (le cose) voglio farle bene, voglio stare con voi, voglio cantare con voi e voglio costruire passo passo, canzone per canzone, una famiglia, un percorso" ha concluso Brock. Nel messaggio postato ieri, il cantante si era fatto vedere in studio di registrazione: "Come potete ben vedere non sono morto, anzi sto a registrare proprio ora – aveva detto -. Volevamo dirvi una cosa importante: ci vediamo il 3 maggio al Pincio, perché a me piace dire le cose in faccia. Non me ne sto con le mani in mano. Abbiamo delle belle notizie da darvi". Oltre ai concerti, chissà che non esca qualcosa di nuovo da quella sessione in studio di registrazione. L'appuntamento, quindi, è per il 3 maggio al Pincio, un luogo simbolo per i fan del cantante.