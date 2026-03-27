Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute: “Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare live”

Gianluca Grignani – ph Ste Brovetto

Gianluca Grignani ha annunciato di aver dovuto cancellare il tour a causa di problemi di salute. Sono annullati, quindi, i concerti previsti il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata) – la data zero -, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. Il tour "Verde smeraldo – Residui di Rock'n'Roll" avrebbe dovuto riportare il cantante davanti ai propri fan dopo il ritorno a Sanremo, dove era stato ospite di Luchè durante la serata delle cover e dei duetti del venerdì. I due si erano esibiti in "Falco a Metà", classificandosi al decimo posto della classifica: "Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente" ha scritto il cantautore.

Su Instagram, Grignani ha voluto scrivere un messaggio ai fan per spiegare i motivi di questo stop, a due mesi da queste tre date che lo avrebbero portato in due dei club più noti della musica nazionale. "Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi" ha scritto il cantante. Grigani ha anche voluto raccontare il proprio entusiasmo all'idea che avrebbe dovuto esibirsi live: "Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme".

Poi il riferimento all'importanza che aveva avuto il Festival: "L'entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo" ha raccontato Grignani, che chiede ai suoi fan di comprendere la difficoltà di fare questa scelta e mettere in pausa la propria musica "da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso". Per adesso non è stato ancora reso noto se queste date saranno recuperate. Il cantautore ha promesso di tornare al più presto per cantare e suonare col pubblico.

Trident, che organizza il tour, ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le informazioni per il rimborso dei biglietti venduti: "Da oggi, venerdì 27 marzo, fino al 27 aprile sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto" si legge nella nota stampa. Il rimborso prevede esclusivamente il prezzo del biglietto e i diritti di prevendita, mentre sono esclusi eventuali costi accessori o personali. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso valido. Trident spiega che "non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dei canali ufficiali di vendita".