Dolly Parton cancella Las Vegas per problemi di salute: sistema immunitario e digestivo completamente in tilt

Dolly Parton ha ancora problemi di salute ed è costretta a cancellare la residency di Las Vegas. La cantante è apparsa in video per aggiornare i fan, spiegando di avere una notizia buona e una cattiva.

Dolly Parton – ph Photo:Charlie Riedel

Dolly Parton ha cancellato la sua residency a Las Vegas a causa di problemi di salute. La stella del Country si sta curando per problemi di salute che riguardano il ​​suo sistema immunitario e digestivo come ha spiegato lei stessa in un video postato sui social: "Il mio sistema immunitario e il mio sistema digestivo sono andati completamente in tilt negli ultimi due o tre anni, e stanno lavorando sodo per ricostruirli e rafforzarli. E speriamo che sarò di nuovo ‘in forma' presto". La cantante ha voluto rivolgersi direttamente ai fan dicendo di avere una notizia buona e una cattiva.

"La buona notizia è che sto rispondendo molto bene ai farmaci e ai trattamenti, e sto migliorando ogni giorno – ha detto Parton -. Ora, la cattiva notizia è che mi ci vorrà un po' di tempo prima di essere all'altezza di una performance sul palco, perché alcuni farmaci e trattamenti mi fanno sentire la testa un po' ‘ballerina'". Con un tono prevalentemente ironico la cantante di successi come "Jolene" e "I Will Always Love You" ha sottolineato come con le vertigini per lei sarebbe difficile districarsi su un palco tra banjo, chitarre e robe varie su tacchi da dodici centimetri, pesanti completi di strass e i i capelli voluminosi.

Lo scorso autunno Parton fece preoccupare i fan dopo l'annullamento di alcune apparizioni e spettacoli. A settembre cancellò un concerto nel parco divertimenti che prende il suo nome, Dollywood a causa di calcoli renali e successivamente altri concerti sempre per problemi di salute. La sorella complicò la situazione quando chiese su Facebook di pregare per lei, prima di fare un passo indietro e costringere Parton a rassicurare di nuovo tutti: "Non sono ancora morta – disse -. Volevo tranquillizzare tutti, anche quelli di voi che sembrano davvero preoccupati, e lo apprezzo".

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Per descrivere ai fan la propria situazione, Parton si è paragonata a un'auto d'epoca "che, una volta restaurata, può essere migliore che mai. Ma quando hanno alzato il cofano di questo vecchio pezzo d'antiquariato, si sono resi conto che devo ricostruire il motore, che la trasmissione slitta, la coppa dell'olio perde, la marmitta è rotta e gli ammortizzatori e i pistoni devono essere sostituiti. E di sicuro, le mie candele devono essere cambiate perché sapete, così come lo so io, che non posso perdere la mia scintilla!". I calcoli renali sono ciò che le creano molti problemi ("estraggono più pietre da me in un anno che dalla cava di Rockwood, nel Tennessee" ha detto).

Il tono scherzoso lo ha scelto per cercare di "mantenere tutto leggero e arioso. Dicono che un cuore felice sia come una buona medicina". Il lavoro, però, non si ferma e Parton dice di sater ancora facendo video, registrando, sta lavorando per aprire il suo museo e il suo albergo a Nashville oltre a "scrivere e rielaborare il mio musical di Broadway. Si chiama ‘Dolly: A True Original Musical', e aprirà a New York questo autunno o all'inizio dell'inverno". Poi un passaggio su Carl, il marito morto lo scorso anno: "Dopo aver passato un anno di ‘prime volte' – intendo le festività, e specialmente il nostro anniversario di matrimonio e il giorno della sua morte, il 3 marzo – sapete, è stata dura per me. Ma lo amerò sempre e mi mancherà sempre".

Parton ha alternato questo tono allegro a uno più serio quando parlava dei suoi problemi e del suo dolore, mantenendo questo tono fino alla fine quando, parlando sempre del marito, ha raccontato di quando gli diceva di stare male e lui le rispondeva di fare attenzione perché non stava ringiovanendo, beccandosi la risposta: "Beh tesoro, devi ricordare che finché ci saranno chirurghi plastici al mondo, io non invecchierò". Poi tornando più seria ha spiegato: "I chirurghi plastici possono farti apparire al meglio all'esterno, ma è una questione seria quando si parla di medicina interna. Per fortuna ho ottimi medici, sto andando molto bene e mi assicurano che tutto ciò che ho è curabile".