Morto Carl Dean, marito di Dolly Parton che ha ispirato il brano Jolene È morto Carl Dean, marito di Dolly Parton, all'età di 82 anni. Le cause della morte non sono state rivelate dalla famiglia, che ha chiesto di mantenere la privacy per un evento così doloroso.

A cura di Ilaria Costabile

È morto, all'età di 82 anni, Carl Dean il marito di Dolly Parton, la nota cantante country americana, dopo sessant'anni di matrimonio. La dipartita è avvenuta a Nashville, nel Tennessee, dove ormai i due si erano ritirati a vita privata, cercando di stare quanto più lontano possibili dalle luci della ribalta. Anche il funerale, infatti, si terrà lontano dai riflettori, come comunicato dalla famiglia, che ha ribadito la scelta di far partecipare solo i membri della famiglia più stretti.

L'addio al marito Carl Dean

La cantante ha scritto un messaggio in ricordo del suo amato marito, compagno di vita e anche di musica, ricordando il sentimento che li ha uniti per tutti questi anni. Nel comunicato stampa diffuso dal suo staff si legge: "Carl e io abbiamo condiviso tantissimi anni splendidi. Le parole non possono descrivere l’amore che ci ha uniti per oltre 60 anni. Vi ringrazio per le vostre preghiere e per il vostro supporto in questo momento difficile". Nel frattempo, a distanza di ore dalla morte di Dean, la famiglia ha chiesto che sia mantenuto un estremo riserbo sulla sua scomparsa, decidendo di non rivelare le cause della morte.

La storia d'amore tra Dolly Parton e Carl Dean

La storia d'amore tra Dolly Parton e Carl Dean ebbe inizio nel 1964, quando appena 18enne Parton arrivò a Nashville. Il loro incontro avvenne fuori una lavanderia a gettoni, di nome "Wishy Wishy" e a distanza di due anni da quel momento, nel 1966, si sposarono con una cerimonia piuttosto intima tenutasi in Georgia a Ringgold. In quegli anni Dean gestiva un'azienda che ci occupava di lavori stradali. I due sono stati sempre la spalla l'uno dell'altra e, infatti, Dean ispirò la canzone Jolene che Dolly Parton scrisse e interpretò nel 1974, in cui la cantante racconta di una donna che, temendo un'altra donna voglia conquistare il suo compagno, la implora di non portarglielo via. Parton raccontò che il brano fu ispirato da una donna, impiegata in banca, che aveva flirtato con il marito, dopo il loro matrimonio. Eppure, non è stato il solo brano che ha ispirato, dal momento che anche l'ultimo album, Rockstar, del 2023, è stato scritto pensando al loro amore.