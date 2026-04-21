Morto Desmond Morris, autore de La scimmia nuda: ispirò la vittoria di Francesco Gabbani a Sanremo

Francesco Gabbani e Desmond Morris

È morto a 98 anni Desmond Morris, zoologo, saggista e pittore, famoso soprattutto per il libro "La scimmia nuda". Un'opera che in Italia ebbe molta fama grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2017 di Francesco Gabbani con il brano "Occidentali's Karma". Il cantautore toscano, infatti, portò sul palco un uomo travestito da "scimmia", cantando: "La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla". Il saggio di Morris fu ispirazione per la scrittura di quella canzone, come lo stesso Gabbani ha detto più volte al punto da riuscire anche a incontrare lo zoologo inglese.

Ne "La scimmia nuda", pubblicato nel 1967, Morris descriveva l'essere umano come ancora simile alla scimmia, nonostante i progressi tecnologici ed evolutivi. A confermare la morte di Morris, che fu anche un pittore surrealista e pubblicò i suoi quadri insieme ad artisti come Joan Miró, è stato il figlio Jason. L'uomo ha definito Morris come "un grande uomo e un padre e nonno ancora migliori", che ha vissuto "una vita all'insegna dell'esplorazione, della curiosità e della creatività". L'opera di Morris inquadrava l'essere umano non a livello antropologico ma zoologico, quindi contestualizzandolo all'evoluzione e non alla cultura.

Nato il 24 gennaio 1928 nel villaggio di Purton, vicino a Swindon, Morris rimase molto colpito dall'agonia del padre, che morì a causa delle ferite riportate nella Prima Guerra Mondiale. Questo dolore lo portò a isolarsi e cominciò ad appassionarsi all'osservazione degli animali, pesci e uccelli acquatici presso il lago di famiglia. Studiò all'Università di Birmingham, rifiutandosi di condurre esperimenti sugli animali e specializzandosi in etologia, che privilegiava lo studio del loro comportamento, come ricorda la BBC nel suo necrologio. Morris fu un noto divulgatore televisivo, al pari di un personaggio del calibro di David Attenborough, e diventò curatore dei mammiferi allo zoo di Londra.

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Francesco Gabbani ha voluto ricordarlo con un post su Instagram in cui ha postato una foto che li ritrae insieme. Il cantautore ricorda il loro incontro nella casa dello zoologo a Oxford: "Davanti a me non c’era solo l’autore de ‘La scimmia nuda', ma una persona capace di disarmare con la sua semplicità. È lì che ho capito quanto la profondità non abbia bisogno di essere complessa". Gabbani ha spiegato che il richiamo alla scimmia nuda in "Occidentali's Karma" era un modo per restituire, in musica, una riflessione che lui aveva saputo raccontare con straordinaria chiarezza, ovvero "la nostra eterna ricerca di senso, tra istinto e consapevolezza".

Morris ebbe parole di elogio per il cantautore italiano che paragonò ai grandi della musica mondiale come Dylan e Lennon: "Un giornalista inglese mi ha chiesto se mi fossi offeso. Quale onore, invece! Ho studiato per anni il linguaggio gestuale nel mondo, e quello di Gabbani sul palco e nel video è straordinario per come combina e armonizza culture e citazioni differenti". Morris spiegò anche di aver apprezzato il testo della canzone.