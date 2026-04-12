Un mese dalla morte di Enrica Bonaccorti, Renato Zero abbraccia la figlia Verdiana: “L’amore deve vivere”

Renato Zero ha interrotto il suo concerto ieri sera della data a Bari del Tour “L’Ora Zero” per scendere in platea e abbracciare Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta esattamente un mese fa, il 12 marzo, all’età di 76 anni. “Sono 75 anni che parlo d’amore e voglio che lo facciate vivere, non tenetevelo dentro, condividetelo”, ha dichiarato tornando sul palco.

Renato Zero ha interrotto il suo concerto ieri sera della data a Bari del Tour "L'Ora Zero" per scendere in platea e abbracciare Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta esattamente un mese fa, il 12 marzo, all'età di 76 anni. "Sono 75 anni che parlo d'amore e voglio che lo facciate vivere, non tenetevelo dentro, condividetelo", ha dichiarato tornando sul palco.

Un tenero abbraccio con Verdiana Pettinari, che fino alla fine ha tenuto la mano di mamma Enrica Bonaccorti e l'ha accompagnata in tutto l'iter clinico. Varie ospitate anche in tv hanno raccontato il periodo difficile durante il quale la conduttrice ha combattuto con un cancro al pancreas, che ha messo fine alla sua esistenza a 76 anni. Renato Zero ha voluto che il momento fosse solenne, affrontato con il dovuto rispetto, quindi ha chiesto un rigoroso silenzio al suo pubblico, che aveva cominciato ad agitarsi nel vederlo scendere in platea.

Ha contato le file per arrivare a quella in cui era seduta la figlia della sua "grande amica Enrica" e ha ricordato che oggi, 12 aprile, sarebbe stato il giorno in cui sarebbe caduto il mese di assenza. "Proprio domani, un mese fa, si spegneva la mia grande amica Enrica Bonaccorti, che mi ha detto che non mi avrebbe mai lasciato solo", ha dichiarato, scatenando gli applausi dei fan e prendendo tra le sue braccia Verdiana, alla quale ha sussurrato un motivazionale "coraggio" prima di darle un dolce bacio sulle labbra.

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Il 26 gennaio scorso, a poche settimane dal decesso di Enrica Bonaccorti, c'era stato un altro abbraccio speciale, sempre a uno dei concerti del noto cantautore romano. Renato Zero era sceso in platea per abbracciare proprio lei e per ricordarle la sua vicinanza. "Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre", aveva commentato lei, rinnovando il sentimento che li teneva uniti da decenni e che ancora oggi sembra essere il collante con la parte di famiglia che la tiene ancora in vita.