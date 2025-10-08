Come sta Dolly Parton? La sorella chiede di pregare per lei, poi si corregge

Dolly Parton – ph George Walker IV

Come sta Dolly Parton dopo che qualche giorno fa è stata costretta a cancellare i concerti della sua residency a Las Vegas a causa di problemi di salute? La cantante, icona del Country e della musica americana tout court, infatti, ha rimandato i concerti previsti il prossimo dicembre a causa di alcuni interventi a cui dovrà sottoporsi, come lei stessa ha voluto dichiarare ai fan in un messaggio postato sui propri social dove ha scritto un messaggio in cui non ha mancato di ironizzare, come suo solito: "È ora del mio tagliando, anche se non è il solito viaggio per vedere il mio chirurgo plastico!".

Un messaggio della sorella Freidan ha fatto preoccupare i fan. La donna, infatti, poche ore fa ha scritto un messaggio in cui diceva di essere stata sveglia tutta la notte per pregare per la cantante perché, come tutti sanno, da un po' non si sta bene e chiedeva a tutto il mondo che la ama di essere "guerrieri della preghiera e pregare con me", ben sapendo quanto la cantante sia amata e forte anche grazie a tutte le preghiere che erano già state fatte per lei: "so nel mio cuore che starà benissimo. Buona fortuna, mia sorellina Dolly. Ti vogliamo tutti bene!" ha chiuso la cantante che ha scatenato una selva di commenti e anche di articoli che si chiedevano se le condizioni di Parton fossero peggiorate.

La cantante americana aveva spiegato di voler stare al meglio per potersi esibire e giustificare i tanti soldi che la gente spende per vederla sul palco, rassicurando tutti, però: "non preoccupatevi che io abbandoni l'attività perché Dio non ha ancora detto nulla di fermarmi". Insomma, la cantante aveva anche cercato di definire la malattia come qualcosa di circoscritto e guaribile. La sorella ha dovuto spiegare, in un post successivo, infatti, che non voleva spaventare nessuno o far sembrare la cosa più seria di quella che era quando chiedeva di pregare: "Lei è stata un po' sotto le intemperie, e ho semplicemente chiesto preghiere perché credo fortemente nel potere della preghiera. Non era altro che una sorellina che chiedeva preghiere per la sua sorellona".