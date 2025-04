Eros Ramazzotti annuncia i concerti 2026: le date del tour mondiale e come acquistare i biglietti

video suggerito

A cura di Redazione Music

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha annunciato un nuovo tour mondiale, Una storia importante World tour che partirà a febbraio 2026, annunciando già una serie di concerti che si terranno in tutto il mondo e toccheranno anche alcuni stadi italiani. Il cantautore romano darà il via a questa serie di show il prossimo 17 e 18 ottobre dalla Ziggo Dome di Amsterdam per la première internazionale del tour che comincerà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026 toccando 30 Paesi, divisi in quattro leg che toccheranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina, a dimostrazione di come il cantautore sia riuscito a costruire una fanbase internazionale vera.

Come comprare i biglietti per il tour mondiale di Eros Ramazzotti

Questo nuovo tour porterà Ramazzotti a cantare di nuovo negli stadi italiani. Il cantante, infatti, toccherà le città di Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina e Bari a cui si aggiunge il primo concerto Allianz Stadium di Torino: Ramazzotti, infatti, sarà il primo artista a suonare nel nuovo stadio della Juventus. Gli organizzatori del tour hanno reso noti anche date e modalità per acquistare i biglietti che saranno disponibili a partire dalle ore 10 (ora locale) di mercoledì 16 aprile. Tutte le info si possono trovare sul sito ufficiale di Eros Ramazzotti e sul sito di Friends and Partners.

Tutte le date di Una storia importante World tour

Il nome del tour si rifà alla canzone Una storia importante che fu pubblicata nel 1985 e fu il secondo singolo estratto dal suo primo album in studio "Cuori agitati". Queste sono tutte le date del tour di Ramazzotti:

17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala PremièRe

18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala PremièRe

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, ŽAlgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San JosÈ, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – SÃO Paulo, Vibra SÃO Paulo